Venezuela liberará a 500 presos políticos que no eran parte de la Ley de Amnistía

La presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, anunció la excarcelación de más de 500 presos políticos en todo el país que no fueron amparados por la Ley de Amnistía que su gobierno promulgó en febrero. La medida será formalizada "en las próximas horas", aunque no dio plazos ni tampoco un listado de quiénes serían los liberados.

Por su parte, el anuncio fue hecho en cadena nacional por la mandataria a través de la Señal Venezolana de Televisión.

Tras el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores -en enero pasado, por parte del Ejército estadounidense-, el nuevo gobierno encabezado por Rodríguez sobrevive bajo la tutela y aval de Donald Trump, quien le impuso algunas restricciones y medidas que desde Caracas aplicaron transcurridas las semanas de la operación militar norteamericana del 3 de enero. En ese marco, las presiones internacionales por los presos políticos en Venezuela crecieron enormemente, obligando al gobierno chavista a lanzar una amnistía y liberar a cientos.

"Sé que vamos a superar las 500 liberaciones en las próximas horas", afirmó Rodríguez durante la noche del viernes. La mandataria explicó que parte de estos casos no estaban contemplados originalmente dentro de la ley de amnistía y que, por esa razón, fueron tratados mediante otros mecanismos judiciales y administrativos.

El anuncio se realizó en un acto oficial del que participaron el fiscal general Larry Devoe; el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez; el ministro del Interior, Diosdado Cabello y autoridades del Tribunal Supremo de Justicia. Según detalló el Gobierno venezolano, hasta el momento ya se concretaron 395 excarcelaciones a través de la Comisión de Revolución Judicial y del Programa para la Paz y la Convivencia Democrática.

El reclamo de los organismos de derechos humanos para la liberación de los presos políticos

En paralelo al anuncio oficial, las organizaciones de derechos humanos y otros organismos internacionales reaccionaron con cautela. La organización Justicia, Encuentro y Perdón advirtió en un comunicado propio que este tipo de declaraciones "generan enormes expectativas" entre los detenidos y sus familias, y remarcó que un eventual incumplimiento representaría "una nueva y cruel afrenta a su dignidad humana".

Por su parte, la ONG Foro Penal sostiene que todavía permanecen más de 450 personas detenidas por razones políticas en cárceles venezolanas. La cifra es discutida por el Gobierno, que rechaza la existencia de presos políticos y asegura que todas las personas encarceladas enfrentan causas penales comunes.

Tanto estos organismos como algunos opositores políticos y organizaciones civiles reclaman que el proceso incluya garantías judiciales y la liberación total de los detenidos, sin apelar a restricciones o condicionantes.