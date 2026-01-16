La gran iniciativa de Quilmes con sus socios para renovar el estadio: "Compromiso de todos"

Quilmes lanzó una gran iniciativa solidaria para que los socios colaboren con las renovaciones en el estadio.

Quilmes lanzó una innovadora iniciativa para sus socios, con el objetivo de reafirmar la identidad y el sentido de pertenencia con el club. El cuadro del sur del Gran Buenos Aires inició en la última semana los trabajos de pintura en el Estadio Centenario y, a través de las redes sociales, invitó a todos sus hinchas a ser parte activa del proyecto.

En una muestra del importante rol social que cumple la institución, el mensaje dirigido a los fanáticos del 'Cervecero' buscó acercar a la gente, en una época marcada por la necesidad de apoyarse en el esfuerzo colectivo durante la crisis que atraviesa el país. "Nuestra casa se pinta con el esfuerzo y el compromiso de todos. Por eso, queremos invitarte a participar de este proyecto. Se renueva el Centenario", publicaron.

"Se renueva el Centenario": la convocatoria abierta de Quilmes a sus hinchas

La institución, que actualmente milita en la Primera Nacional del fútbol argentino, informó también los días y horarios en los que los socios pueden acercarse a colaborar. Los trabajos se realizan de lunes a viernes de 16 a 20, mientras que los sábados hay dos turnos: uno de 10 a 14 y otro también de 16 a 20. Sin necesidad de inscribirse previamente, los hinchas de Quilmes pueden ayudar con el requisito de traer pinceles, espátulas y rodillos, fundamentales para los trabajos de pintura que se realizan en las tribunas y otros sectores del estadio.

Un mexicano se burló de la iniciativa y fue duramente criticado en redes sociales

La iniciativa, recibida de forma positiva en las redes sociales, recibió una insólita crítica por parte de un fanático mexicano, quien buscó poner en ridículo tanto a la movida solidaria como al resto del fútbol argentino. "La liga Pobretina dio otra vez de qué hablar, esta liga es un verdadero chiste. Vean nomás, no tienen ni para la mano de obra", disparó.

"¿No se supone que deberían contratar a alguien para hacer ese tipo de cosas? Para mí es vergonzoso, es ridículo. Yo siendo aficionado de ese club no vuelvo a ir a ese estadio", decía el mensaje, que rápidamente fue repudiado por otros usuarios. Además de hacer notar las notorias diferencias en logros entre el fútbol argentino y el mexicano, varios calificaron sus palabras como superficiales y desinformadas.

Quilmes también crece en el fútbol: las inferiores competirán en Primera División

Quilmes también busca progresar desde lo futbolístico: a partir de la próxima temporada, sus Divisiones Inferiores pasarán a competir en Primera División, el máximo escalón del fútbol juvenil argentino. En lo que confirma un hito en el desarrollo formativo del club, el comunicado fue difundido de forma oficial en las redes sociales de la institución.

Desde el club destacaron que este paso representa un punto de inflexión en el crecimiento del proyecto integral, con una planificación que apuntó tanto a lo deportivo como a lo estructural durante las últimas temporadas. En ese sentido, desde Quilmes subrayaron que el ascenso no es casual, sino la consecuencia directa del esfuerzo colectivo de jugadores, cuerpos técnicos, coordinadores y todas las áreas que integran el fútbol juvenil. El proceso de mejora constante permitió elevar el nivel competitivo y sentar las bases para dar este salto a la elite del fútbol formativo nacional.