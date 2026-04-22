Argentina brilló en el Mundial de Pizza en Italia: ingresó al podio por tercer año consecutivo

Luciano Grigolato ingresó en el Top 10 de la categoría Pizza Clásica (Foto: APYCE).

La Argentina estuvo presente en la 33° edición del Campeonato Mundial de la Pizza que se realizó en Parma, Italia, y, por tercer año consecutivo, el equipo nacional volvió a subirse al podio de la competencia más prestigiosa del sector gastronómico.

El evento contó con más de 700 competidores de 51 países. Y el protagonista del cierre del evento gastronómico fue Ezequiel Ortigoza, quien se consagró subcampeón mundial en la categoría Freestyle (acrobacia).

Ortigoza deslumbró al jurado y al público en el Salón Palaverdi con una rutina de alto impacto que combinó precisión técnica y riesgo, e incorporó malabares con fuego y cerrar su presentación haciendo girar sobre su cabeza una masa de más de seis kilos y un metro y medio de diámetro.

“Competir en Parma es jugar de visitante todo el tiempo. Acá no te regalan nada. Haber vuelto al podio es una confirmación de que el trabajo que hacemos en Argentina está al nivel de los mejores”, aseguró el maestro pizzero, que ya forma parte del exclusivo salón de la fama de la competencia.

El argentino es referente de la pizzería Furore en el Microcentro (Esmeralda 451) y, tras subirse al podio, ya apunta a obtener el oro en la próxima edición.

Los ganadores del Mundial de Pizza en Parma

La Argentina también demostró su solidez en otras categorías de la competencia. Luciano Grigolato ingresó en el Top 10 de la categoría Pizza Clásica, quedándose con el noveno lugar de entre más de 350 participantes de todo el mundo.

El resultado es uno de los más destacados, ya que se trata de la categoría más tradicional y concurrida: evalúan con rigor extremo la fermentación, la calidad de la harina y la cocción.

La delegación, coordinada por la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de Argentina (APYCE), estuvo integrada por Claudio Izurieta, Matías Iacono, Walter Erdbecher y el líder de equipo Federico Domínguez Fontán, entre otros.

El camino de la Argentina

El recorrido de la Argentina en los últimos tres años mostró una curva de crecimiento sostenida en la competencia. En 2024 obtuvo el segundo puesto en la categoría Napolitana STG, en 2025 se quedó con el segundo puesto en Freestyle, y este año también el segundo puesto en Freestyle y presencia en el Top 10 de Pizza Clásica.

Los especialistas sostuvieron que el "éxito" de nuestro país no es "casualidad". Desde APYCE explicaron que "el pizzero argentino entendió que competir en el mundo exige método. Hoy se estudia y se mide todo: desde las cenizas de la harina hasta el punto exacto de la masa".