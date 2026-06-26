Aguinaldo para camioneros: cuándo se cobra y cómo calcularlo

Cómo calcular el aguinaldo de camioneros

Los trabajadores comprendidos en el convenio de Camioneros se preparan para cobrar la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo. El beneficio deberá abonarse antes del 30 de junio de 2026 y representa un ingreso extra clave para miles de empleados del sector.

Con las escalas salariales ya definidas tras el último acuerdo paritario, los choferes y demás trabajadores alcanzados por el convenio pueden calcular con anticipación cuánto les corresponde percibir este mes.

Camioneros: cuánto se cobra de aguinaldo

¿Cuándo se cobra el aguinaldo de Camioneros?

La legislación laboral establece que la primera cuota del aguinaldo debe pagarse hasta el 30 de junio de cada año. De acuerdo con la Ley de Contrato de Trabajo, los empleadores tienen plazo para liquidar el beneficio antes o durante esa fecha. El SAC se paga en dos cuotas anuales: la primera en junio y la segunda en diciembre.

El aguinaldo equivale al 50% de la mejor remuneración mensual percibida durante el semestre comprendido entre enero y junio. Para determinar el monto, se debe identificar cuál fue el salario bruto más alto cobrado en ese período y dividirlo por dos.

En el caso de los camioneros, para el cálculo deben considerarse todos los conceptos remunerativos incluidos en el recibo de sueldo, como:

Salario básico.

Adicionales convencionales.

Viáticos remunerativos.

Horas extras.

Sumas remunerativas acordadas en paritarias.

Además, las últimas actualizaciones salariales del sector, que incluyen incrementos y sumas fijas pactadas en las negociaciones paritarias, impactan directamente sobre el monto final del aguinaldo.

Ejemplo de cálculo

Si el salario bruto más alto percibido entre enero y junio fue de $2.000.000, el medio aguinaldo será de: $2.000.000 ÷ 2 = $1.000.000. Ese monto luego estará sujeto a los descuentos habituales de aportes y contribuciones.

Cuál es la fecha límite para cobrar el aguinaldo

¿Quiénes cobran el aguinaldo?

El beneficio alcanza a todos los trabajadores en relación de dependencia comprendidos en el convenio de Camioneros, así como a empleados registrados de otros sectores y jubilados y pensionados.

En cambio, no cobran aguinaldo:

Monotributistas.

Trabajadores autónomos.

Prestadores de servicios independientes.

Personas que trabajan en la informalidad.

Dónde consultar las escalas vigentes

Para verificar los salarios actualizados y realizar el cálculo exacto, los trabajadores pueden consultar las escalas publicadas por el sindicato de Camioneros, los acuerdos paritarios vigentes o solicitar información a sus empleadores y representantes gremiales. Con el cierre de junio cada vez más cerca, el aguinaldo vuelve a convertirse en uno de los ingresos más esperados por los trabajadores del transporte y la logística.