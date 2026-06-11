Cuánto cobra un camionero en Argentina en junio 2026: el salario que gana

Cuánto cobran los camioneros en junio 2026.

Los trabajadores camioneros continúan percibiendo en junio los salarios establecidos por las escalas vigentes de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros. El convenio contempla una amplia variedad de categorías, que abarcan desde choferes de transporte de cargas hasta personal administrativo, operarios, trabajadores de mantenimiento y empleados de transporte de caudales.

Los ingresos del sector se encuentran entre los más elevados del mercado laboral registrado y, además del salario básico, incluyen adicionales por horas extras, viáticos, antigüedad y otras compensaciones previstas en el convenio colectivo.

Cuánto cobra un camionero en junio de 2026

Dentro de las categorías tradicionales de conducción, los salarios básicos mensuales son los siguientes:

Chofer de Primera Categoría: $1.017.089,13

Chofer de Segunda Categoría: $998.964,21

Chofer de Tercera Categoría: $980.820,95

A estos montos se suman los adicionales previstos por convenio, entre ellos horas extras al 50% y al 100%, viáticos y otros conceptos que pueden elevar significativamente el ingreso final mensual.

Los salarios más altos del convenio

Las remuneraciones más elevadas corresponden a operadores de grúas de gran porte, una de las actividades de mayor especialización dentro del sector.

Las escalas vigentes establecen los siguientes básicos:

Grúa hasta 10 toneladas y autoelevadores: $1.035.221,66

Grúa de más de 10 y hasta 20 toneladas: $1.138.743,83

Grúa de más de 20 y hasta 35 toneladas: $1.184.293,58

Grúa de más de 35 y hasta 45 toneladas: $1.231.665,32

Grúa de más de 45 y hasta 55 toneladas: $1.280.931,93

Grúa de más de 55 y hasta 70 toneladas: $1.344.978,53

Grúa de más de 70 y hasta 90 toneladas: $1.412.227,46

Grúa de más de 90 y hasta 110 toneladas: $1.482.838,83

Grúa de más de 110 y hasta 140 toneladas: $1.556.980,77

Grúa de más de 140 y hasta 170 toneladas: $1.634.829,81

Grúa de más de 170 y hasta 300 toneladas: $1.716.571,30

Grúa de más de 300 toneladas: $1.853.897,00

Estas categorías encabezan la escala salarial de la actividad y pueden superar ampliamente esos valores cuando se agregan horas extras y adicionales operativos.

Cuánto cobra un camionero en junio

Cuánto cobran los camioneros del transporte de caudales

El personal afectado al transporte de caudales también percibe salarios elevados debido a la responsabilidad de las tareas.

Las remuneraciones básicas vigentes son:

Chofer de camión blindado: $1.093.499,86

Chofer con firma: $1.174.393,59

Custodio de unidad blindada: $948.054,69

Auxiliar Operativo de Primera: $1.397.654,72

Auxiliar Operativo de Segunda: $973.593,01

En este segmento, los adicionales por riesgo y horas suplementarias suelen representar una parte importante del ingreso mensual.

Personal operativo de correo, logística y clearing

Las escalas para logística, correo privado y distribución son las siguientes:

Operador de Servicios: $1.082.223,10

Distribuidor domiciliario: $985.032,30

Auxiliar Operativo de Primera: $1.013.997,86

Auxiliar Operativo de Segunda: $965.067,21

Se trata de actividades que crecieron fuertemente en los últimos años de la mano del comercio electrónico y los servicios de distribución.

Cuánto cobra el personal de mantenimiento y taller

Los trabajadores de talleres y mantenimiento perciben los siguientes salarios básicos:

Oficial de Primera: $1.132.762,48

Oficial completo de taller: $1.074.073,30

Oficial: $1.021.166,49

Medio Oficial: $964.655,66

Oficial Gomero: $1.021.166,49

Medio Oficial Gomero: $964.655,66

Lavadores, engrasadores y ayudantes de taller: $964.655,66

Estas categorías también cuentan con valores específicos para horas extras al 50% y al 100%, que incrementan la remuneración mensual efectiva.

Escala salarial para administrativos y maestranza

Dentro del personal administrativo y de apoyo, las escalas vigentes son:

Administrativo de Primera Categoría: $1.012.138,40

Administrativo de Segunda Categoría: $973.593,01

Administrativo de Tercera Categoría: $937.870,63

Administrativo de Cuarta Categoría: $920.026,92

Maestranza y Serenos: $920.026,92

Por su parte, otras categorías operativas incluyen: