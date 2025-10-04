Un campeónn del mundo filtró la camiseta que la Selección Argentina usará en el Mundial 2026

Un insólito error se vivió en el mundo del fútbol en las últimas horas. Alessandro Del Piero, figura de la Italia campeona del mundo en Alemania 2026, filtró la camiseta que la Selección Argentina usará en el Mundial 2026, como también de otros países, por un descuido en redes sociales.

Las marcas que visten a los distintos seleccionados que estarán en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 venían dando algunas señales de cómo serían los modelos oficiales en la Copa del Mundo. Sin embargo, nadie esperaba cómo se conocieron varias camisetas que estarán en la cita mundialista.

El pasado viernes, Del Piero visitó una de las fábricas de la marca Adidas y publicó, en su cuenta de Instagram, una historia con las camisetas exhibidas de varios países y una de ellas era la de Argentina, que se observaba entre las más visibles de la imagen publicada por el italiano. Además, se pudieron ver las casacas de Alemania, España y México, entre otras.

Cómo es la camiseta que la Selección Argentina usará en el Mundial 2026

El sitio Footy Headlines, especializado en camisetas de fútbol, confirmó que el descuido de Del Piero no era "fake", por lo que la camiseta "Albiceleste" sería oficial. Según puede observarse, la remera sería clásica y similar a la que viene usando el combinado nacional, con tres bastones verticales celestes y en degradé, con cuello y las mangas en color negro.

La camiseta suplente, por su parte, que ya se había filtrado días antes, tendría una base azul oscura con el escudo plateado, con dibujos en el mismo tono azulado pero "fileteado", además de llevar el logo de marca en la versión Originals.

Selección Argentina: Scaloni sorprendió con la lista con dos jugadores del fútbol local

El conjunto argentino tiene en la mira el Mundial del 2026 y, para la gira de Estados Unidos, Lionel Scaloni confirmó la lista de 28 convocados con algunas sorpresas del fútbol argentino. La "Albiceleste", que finalizó primera en las Eliminatorias Sudamericanas, jugará la fecha FIFA ante Venezuela y Puerto Rico.

Entre las máximas novedades de la citación del entrenador, aparecen Facundo Cambeses, arquero titular de Racing, y Lautaro Rivero, el defensor central zurdo que se ganó la confianza de Marcelo Gallardo en los últimos dos meses. Además, otra aparición destacada en el seleccionado es la de Anibal Moreno, el exjugador de Racing que viene teniendo un gran 2025 con Palmeiras de Brasil, al igual que José Manuel López, que recibió el segundo llamado consecutivo.

A falta de menos de un año para el Mundial de Estados Unidos México y Canadá, la idea de Scaloni es comenzar a ver jugadores en puestos que, en la actualidad, no sobran opciones. El caso de los arqueros es especial, ya que Emiliano "Dibu" Martínez, Gerónimo Rulli y Walter Benítez, los tres convocados, parecen tener su lugar asegurado y la llegada de Cambeses podría ser a largo plazo.

Una situación particular se desprende también en la defensa. En la lista aparece el regreso de Marcos Senesi, quien no era citado desde el 2024, y su presencia está ligada a la ausencia por lesión de Lisandro Martínez, que aún no regresó a la actividad en Manchester United. Un caso similar es el de Rivero, quien podría ganarse un lugar en la Mayor en una de las últimas giras que el equipo realice antes de la Copa del Mundo.

De los 28 citados, Scaloni volvió a convocar a los habituales tres del fútbol argentino, que fueron campeones en Qatar 2022. Exceptuando a los ya nombrados Cambeses y Rivero, se encuentran en la lista Leandro Paredes (Boca Juniors), Marcos Acuña (River Plate) y Gonzalo Montiel (River Plate).

Por otro lado, el DT multicampeón citó a las distintas estrellas, con Lionel Messi (Inter Miami) a la cabeza, Franco Mastantuono (Real Madrid) por segunda vez consecutiva, el regreso de Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernández (Chelsea), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Lautaro Martínez (Inter de Milán) y Cristian "Cuti" Romero (Tottenham).

Cabe destacar, además, que no están varios jugadores por distintas lesiones: Exequiel Palacios fue operado de una lesión muscular y regresaría a las canchas en 2026; Facundo Medina también sufrió una lesión en el tobillo y, tras haber estado en la prelista, quedómarginado en la depuración definitiva; y Nehuén Pérez, otr futbolista tenido en cuenta por el cuerpo técnico, también quedó afuera tras la rotura del tendón de Aquiles que sufrió en Portugal.

Convocados por Scaloni para la Selección Argentina