A menos de un año para el Mundial que se llevará adelante en Estados Unidos, ya se conocen varios de los clasificados que irán a la Copa del Mundo luego de un largo trabajo en las eliminatorias. La Selección Argentina, como campeona del mundo, tuvo que atravesar una larga eliminatoria y finalmente llegó al Mundial tras tener una muy buena competencia.
Uno de los primeros clasificados para el Mundial que se va a jugar a mediados de 2026 en Canadá, Estados Unidos y México fue, como ya todos saben, Argentina que lo hizo tras tener una muy buena Eliminatoria. Por otro lado, también Brasil clasificó junto a otras selecciones. El torneo comenzará el 11 de junio del 2026, con su partido inaugural en el Estadio Azteca, y el nuevo campeón se conocerá el 19 de julio de 2026.
Todos los países clasificados al Mundial 2026
- Argentina
- Brasil
- Ecuador
- Uruguay
- Paraguay
- Colombia
- Canadá
- Estados Unidos
- México
- Nueva Zelanda
- Irán
- Japón
- Uzbekistán
- Jordania
- Corea del Sur
- Australia
- Marruecos
- Túnez
El resto de las definiciones
- Asia (AFC): restan 2 plazas y 1 repechaje
- África (CAF): 7 plazas y 1 repechaje
- Concacaf: 3 plazas y 2 de repechaje.
- Conmebol: 1 plaza en repechaje
- Oceanía (OFC): 1 plaza de repechaje
- Europa (UEFA): 16 plazas directas
Refuerzan los vuelos para el Mundial 2026
Además, la compañía anunció novedades relacionadas con la Copa Mundial de Fútbol 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá. American Airlines reactivará su servicio estacional entre el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth y Ezeiza, con vuelos temporales desde el 21 de mayo hasta el 3 de agosto de 2026, ofreciendo cuatro frecuencias semanales.
En paralelo, la aerolínea incrementará sus vuelos entre Buenos Aires y Miami durante el invierno boreal de 2026, pasando de 14 a 17 frecuencias semanales. Este aumento busca responder a la mayor demanda esperada por el torneo, que movilizará a miles de turistas y fanáticos hacia Estados Unidos.