Mundial 2026

Los clasificados al Mundial 2026: estos son todas las Selecciones que irán a la Copa del Mundo

El Mundial 2026 se jugará en junio del año que viene y, en este punto, ahora ya hay varias selecciones que están clasificadas al torneo. Estos son los equipos que ya llegaron al Mundial.

09 de septiembre, 2025 | 20.24

A menos de un año para el Mundial que se llevará adelante en Estados Unidos, ya se conocen varios de los clasificados que irán a la Copa del Mundo luego de un largo trabajo en las eliminatorias. La Selección Argentina, como campeona del mundo, tuvo que atravesar una larga eliminatoria y finalmente llegó al Mundial tras tener una muy buena competencia. 

Uno de los primeros clasificados para el Mundial que se va a jugar a mediados de 2026 en Canadá, Estados Unidos y México fue, como ya todos saben, Argentina que lo hizo tras tener una muy buena Eliminatoria. Por otro lado, también Brasil clasificó junto a otras selecciones. El torneo comenzará el 11 de junio del 2026, con su partido inaugural en el Estadio Azteca, y el nuevo campeón se conocerá el 19 de julio de 2026.

Todos los países clasificados al Mundial 2026

  • Argentina
  • Brasil 
  • Ecuador 
  • Uruguay
  • Paraguay 
  • Colombia 
  • Canadá 
  • Estados Unidos 
  • México 
  • Nueva Zelanda 
  • Irán 
  • Japón 
  • Uzbekistán 
  • Jordania 
  • Corea del Sur 
  • Australia 
  • Marruecos 
  • Túnez

El resto de las definiciones

  • Asia (AFC): restan 2 plazas y 1 repechaje
  • África (CAF): 7 plazas y 1 repechaje
  • Concacaf: 3 plazas y 2 de repechaje.
  • Conmebol: 1 plaza en repechaje
  • Oceanía (OFC): 1 plaza de repechaje 
  • Europa (UEFA): 16 plazas directas

 

Refuerzan los vuelos para el Mundial 2026

Además, la compañía anunció novedades relacionadas con la Copa Mundial de Fútbol 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá. American Airlines reactivará su servicio estacional entre el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth y Ezeiza, con vuelos temporales desde el 21 de mayo hasta el 3 de agosto de 2026, ofreciendo cuatro frecuencias semanales.

En paralelo, la aerolínea incrementará sus vuelos entre Buenos Aires y Miami durante el invierno boreal de 2026, pasando de 14 a 17 frecuencias semanales. Este aumento busca responder a la mayor demanda esperada por el torneo, que movilizará a miles de turistas y fanáticos hacia Estados Unidos.

