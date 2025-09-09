A menos de un año para el Mundial que se llevará adelante en Estados Unidos, ya se conocen varios de los clasificados que irán a la Copa del Mundo luego de un largo trabajo en las eliminatorias. La Selección Argentina, como campeona del mundo, tuvo que atravesar una larga eliminatoria y finalmente llegó al Mundial tras tener una muy buena competencia.

Uno de los primeros clasificados para el Mundial que se va a jugar a mediados de 2026 en Canadá, Estados Unidos y México fue, como ya todos saben, Argentina que lo hizo tras tener una muy buena Eliminatoria. Por otro lado, también Brasil clasificó junto a otras selecciones. El torneo comenzará el 11 de junio del 2026, con su partido inaugural en el Estadio Azteca, y el nuevo campeón se conocerá el 19 de julio de 2026.

Todos los países clasificados al Mundial 2026

Argentina

Brasil

Ecuador

Uruguay

Paraguay

Colombia

Canadá

Estados Unidos

México

Nueva Zelanda

Irán

Japón

Uzbekistán

Jordania

Corea del Sur

Australia

Marruecos

Túnez

El resto de las definiciones

Asia (AFC) : restan 2 plazas y 1 repechaje

: restan 2 plazas y 1 repechaje África (CAF) : 7 plazas y 1 repechaje

: 7 plazas y 1 repechaje Concacaf : 3 plazas y 2 de repechaje .

: 3 plazas y . Conmebol : 1 plaza en repechaje

: 1 plaza en repechaje Oceanía (OFC) : 1 plaza de repechaje

: Europa (UEFA): 16 plazas directas

Refuerzan los vuelos para el Mundial 2026

Además, la compañía anunció novedades relacionadas con la Copa Mundial de Fútbol 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá. American Airlines reactivará su servicio estacional entre el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth y Ezeiza, con vuelos temporales desde el 21 de mayo hasta el 3 de agosto de 2026, ofreciendo cuatro frecuencias semanales.

En paralelo, la aerolínea incrementará sus vuelos entre Buenos Aires y Miami durante el invierno boreal de 2026, pasando de 14 a 17 frecuencias semanales. Este aumento busca responder a la mayor demanda esperada por el torneo, que movilizará a miles de turistas y fanáticos hacia Estados Unidos.