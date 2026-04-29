Atlante de México designa DT a "Piojo" Herrera

Atlante, uno de los equipos más populares del fútbol mexicano, designó ‌el martes ‌a Miguel "Piojo" Herrera como director técnico para el torneo Apertura, que marcará el regreso del club a la primera división después de 12 años.

Los "Potros de Hierro" anunciaron el 23 de abril su ​regreso al máximo ⁠circuito del fútbol mexicano para tomar ‌el lugar que dejó Mazatlán, ⁠después de que Emilio ⁠Escalante, presidente del Atlante, adquirió el certificado de afiliación.

"¡BIENVENIDO PIOJO! Miguel Herrera asume el ⁠mando de nuestros #PotrosDeHierro. Experiencia, carácter y ​ADN azulgrana para llevar al ‌Atlante a lo más ‌alto", publicó el club en sus ⁠redes sociales.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Herrera, de 58 años, llega al Atlante cinco meses después de su destitución como director técnico de ​la selección ‌de Costa Rica.

El "Piojo", conocido por festejar exageradamente los goles de sus jugadores y gritarles a lo largo del partido, dirigirá al Atlante ⁠por tercera ocasión tras hacerlo de 2002 a 2004 y de 2010 a 2011.

"Atlante está donde tiene que estar: en Primera División. Y esto exige carácter, trabajo y resultados; ahora toca competir, estar a la ‌altura de este escudo. ¡Gracias por la oportunidad y la confianza!", publicó Herrera en Instagram.

El estratega dirigió a la selección de México en el Mundial 2014, pero en julio del ‌2015 fue despedido tras una agresión a un comentarista de televisión.

Herrera ha sido técnico ‌de los ⁠clubes a Tijuana, Tigres UANL, América, Monterrey, Veracruz y Estudiantes Tecos. ​Al frente de las "Águilas" del América fue campeón en los torneos Clausura 2013 y Apertura 2018.

Con información de Reuters