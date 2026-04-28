Corea del Norte incrementó ejecuciones durante la pandemia de COVID-19, según una ONG

FOTO DE ARCHIVO: El líder norcoreano Kim Jong-un habla durante la reunión ampliada de la primera sesión plenaria del Noveno Comité Central del Partido de los Trabajadores de Corea (PTC), en Pionyang, Corea del Norte

Corea del Norte aumentó considerablemente el número de ejecuciones que llevó a cabo tras cerrar sus fronteras durante la ‌pandemia de COVID-19, y la ‌mayor parte de ellas estuvieron relacionadas con infracciones de las prohibiciones sobre la cultura extranjera y la religión, según informó el lunes una organización civil con sede en Seúl.

Un informe del Grupo de Trabajo sobre Justicia Transicional documentó 60 casos de ejecuciones en los que 148 personas fueron ejecutadas entre 2020 y 2024, frente ​a las 41 ejecuciones ⁠registradas en los cinco años anteriores.

Las conclusiones se basaron en ‌entrevistas con 880 desertores norcoreanos que viven en Corea ⁠del Sur, y el grupo utilizó imágenes ⁠de satélite para localizar los lugares de ejecución. Sin embargo, advirtió que el informe no debe considerarse definitivo.

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El informe indicaba que las infracciones ⁠de las restricciones sobre la cultura y la religión ​extranjeras, incluido el visionado de series y películas ‌surcoreanas, constituían la mayor parte de ‌las ejecuciones.

Antes de los cierres por la pandemia, el asesinato ⁠era el motivo más frecuente de ejecución.

El número de ejecuciones por delitos políticos también aumentó de cuatro a 28 en el mismo periodo, según la información, ya que el líder norcoreano Kim ​Jong-un trató de ‌tomar medidas drásticas contra la disidencia durante los confinamientos por la pandemia.

Las ejecuciones relacionadas con infracciones culturales también se produjeron en zonas del interior del país, no solo en las regiones fronterizas con China, lo que sugiere que ⁠los contenidos mediáticos surcoreanos se habían extendido por todo el país, dijo Hubert Lee, director ejecutivo del grupo.

Corea del Norte ha comenzado lentamente a reabrir el país y aprobó en 2023 el regreso de sus ciudadanos que habían estado en el extranjero y recientemente reanudó el servicio de trenes de pasajeros con China.

Aun así, el número de desertores norcoreanos, ‌un indicador de la apertura de Corea del Norte al mundo exterior, se mantuvo bajo, con 223 en 2025, frente a los 1.275 de 2015, según datos del Gobierno surcoreano.

La esperada sucesión de la hija de Kim, conocida como Ju Ae, también podría aumentar las ejecuciones, ‌afirmó Lee.

"El número de ejecuciones podría dispararse cuando se acerque el momento de la sucesión de Ju Ae, para eliminar al círculo íntimo de su ‌padre y nombrar ⁠a su propia gente", dijo Lee.

Las embajadas de Corea del Norte en Singapur y Londres, así como la ​misión permanente de Pionyang ante la ONU, no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre las conclusiones del informe.

Con información de Reuters