Trump dice que "probablemente" podría retirar las tropas de EEUU de Italia y España

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington

Donald Trump respondió que "probablemente" consideraría retirar las tropas estadounidenses de Italia ‌y España cuando ‌se le preguntó sobre el asunto el jueves, un día después de que anunció que estaba estudiando reducir el número de militares en Alemania.

Trump ha criticado duramente a los aliados de la OTAN por no ​enviar sus ⁠armadas para ayudar a abrir el estrecho ‌de Ormuz, que quedó cerrado al ⁠tráfico marítimo mundial tras ⁠el inicio de la guerra aérea de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 ⁠de febrero.

Un correo electrónico interno del ​Pentágono, del que informó Reuters ‌la semana pasada, esbozaba opciones ‌para que Estados Unidos castigara a ⁠los aliados de la OTAN que, en su opinión, no habían apoyado las operaciones estadounidenses en la guerra contra Irán, incluida ​la ‌suspensión de España de la alianza.

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Trump, quien a principios de este mes barajó la posibilidad de retirar algunas tropas estadounidenses de Europa, había dicho el ⁠miércoles que su Gobierno estaba estudiando recortes en las fuerzas en Alemania y que pronto se tomaría una decisión.

Cuando se le preguntó el jueves si también consideraría retirar las tropas estadounidenses de Italia y España, dos países que ‌también se han mostrado críticos con la guerra contra Irán, Trump respondió: "Probablemente (...) Mira, ¿por qué no iba a hacerlo? Italia no nos ha ayudado en absoluto y España ha sido horrible, ‌absolutamente horrible".

El mes pasado, Trump amenazó con imponer un embargo comercial total a España después ‌de que ⁠su aliado europeo se negó a permitir que el ejército estadounidense usara ​sus bases para misiones relacionadas con ataques contra Irán.

Con información de Reuters