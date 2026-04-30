No es saludable dormirse al instante: cuántos minutos deben pasar desde que nos acostamos, según la ciencia

Cuántos minutos es saludable que pasen entre que nos acostamos y quedamos dormidos.

A pesar de que conmunmente se considera como un comportamiento digno de envidia, el dormirse al instante no sería saludable. Así lo dejó en claro Conrado Estol, un reconocido neurólogo que habló sobre el tiempo que debe pasar entre que nos acostamos en la cama y nos quedamos dormidos, conocido científicamente como latencia del sueño.

"Si vos apoyás la cabeza en la almohada y te dormís…eso es malo. Te falta sueño. Tenés que tardar 10-15 minutos", comentó a través de su cuenta de Instagram el especialista, dejando a todos sus seguidores perplejos con el dato. Ya metiéndose de lleno en el tema, el mismo le explicó a Clarín: "¿Podemos decir que todos los que se duermen a los 3 o 4 minutos tienen un problema? No, la medicina no es así. Pero si te dormís dentro de los primeros 2 minutos, probablemente, sí. Y si empezás a soñar muy rápido, también es malo. Tienen que pasar 80 o 90 minutos", advirtió.

Al contrario de lo que se cree, no es saludable dormirse al instante.

Cuánto tiempo debe pasar desde que nos acostamos hasta que nos dormimos

Sobre el tiempo que debe durar la latencia de sueño, Pablo López, psicoterapeuta cognitivo y coordinador del Programa de Tratamiento del Insomnio de INECO, indicó que "en adultos sanos la latencia normal suele ubicarse entre los 10 y los 20 minutos". En este sentido, desde el Instituto de Neurología Cognitiva (INECO) enfatizan que "ese intervalo refleja un pasaje fisiológico ordenado de la vigilia al sueño, sin hiperactivación mental ni agotamiento extremo".

Para reafirmar lo sostenido, desde el mencionado instituto citan al Multiple Sleep Latency Test, un examen que ayuda a medir la somnolencia, y donde los resultados demostraron que la "latencia promedio de entre 10 y 20 minutos se considera normal en personas que no están privadas de sueño". Al respecto, Pablo López argumenta: "Si tomamos como referencia a la American Academy of Sleep Medicine, una latencia menor a 8 minutos podría indicar somnolencia y, en caso de ser menor a 5 minutos, representaría una somnolencia patológica o privación significativa de sueño". En este sentido, en casos donde las personas se quedan dormidas en menos de 2 minutos, desde INECO advierten que puede tratarse de narcolepsia.

Básicamente, así como "los estudios muestran que, paradójicamente a lo esperado sobre el descanso, quienes se duermen demasiado rápido suelen tener más dificultades durante el día. Problemas de concentración, microsiestas involuntarias y bajo rendimiento cognitivo aparecen con mayor frecuencia en personas con latencias muy cortas", explica el Instituto de Neurología Cognitiva, "en el otro extremo, latencias superiores a los 30 minutos podrían indicar insomnio de conciliación. Pero estos parámetros cobran relevancia cuando se sostienen en el tiempo. Que pase alguna vez es un fenómeno normal", concluye López.