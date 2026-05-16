Fuego en Bariloche: se incendió el histórico hotel Huemul

Un incendio afectó al tradicional Hotel Huemul, uno de los establecimientos turísticos más reconocidos de la zona oeste de San Carlos de Bariloche. Según informaron los bomberos, todos los huéspedes y trabajadores lograron ser evacuados a tiempo y no se registraron heridos.

El fuego se desató pasadas las 15 horas en el sector superior del edificio, ubicado frente al lago Nahuel Huapi y provocó un amplio operativo de emergencia. Las imágenes difundidas desde el lugar mostraron una escena de fuerte impacto, donde se notan densas columnas de humo y llamas saliendo directamente del techo del hotel, convertido en el epicentro del incendio.

La situación generó preocupación entre vecinos, turistas y automovilistas que circulaban por la avenida Bustillo, uno de los corredores más transitados de la ciudad, especialmente durante los fines de semana y la temporada turística.

Para combatir el incendio, acudieron distintas dotaciones de bomberos y equipos de emergencia que trabajaron intensamente para contener el fuego y evitar que se propagara hacia otros sectores del complejo o construcciones cercanas.

Por el momento, las autoridades no brindaron información oficial sobre las causas que originaron el incendio ni sobre el nivel de los daños materiales provocados en el edificio. El Hotel Huemul cuenta con décadas de trayectoria en la ciudad y forma parte del paisaje turístico de la costa del Nahuel Huapi, con más de 90 habitaciones, restaurante regional y acceso directo al lago.

Mientras continúan las tareas en el lugar, se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles sobre el estado del establecimiento y las pericias que buscarán determinar cómo comenzó el siniestro.

Una cámara de seguridad cambió la búsqueda de Analía, la mujer desaparecida en Bariloche:las novedades del caso

La búsqueda de Analía Corte, la mujer de 52 años desaparecida desde el viernes en Bariloche, en las últimas horas sumó un dato clave que reorganizó una parte del operativo de búsqueda. Una cámara de seguridad instalada en un colectivo de la línea 51 la registró el 8 de mayo a las 11.18 viajando hacia el centro de la ciudad.

La información fue confirmada por fuentes vinculadas a la investigación y constituye hasta ahora la primera pista concreta sobre los movimientos de la mujer después de salir de su vivienda, en el barrio Rancho Grande. Las autoridades aún intentan determinar en qué parada descendió del transporte Analía.

La denuncia por averiguación de paradero fue realizada ese mismo viernes alrededor de las 14. Desde entonces, el operativo de búsqueda se está desarrollando de manera diaria entre las 7 de la mañana y las 20, condicionado por las horas de luz y las características geográficas complejas de la zona.

Quienes puedan aportar información sobre su paradero pueden comunicarse al 911, al teléfono de la Comisaría 27° de Bariloche (2944) 442222 o acercarse a cualquier dependencia policial.

Con información de Noticias Argentinas