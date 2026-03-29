Formosa fortalece su campaña de vacunación y llama a desestimar discursos antivacunas

En el marco de la campaña de vacunación antigripal 2026, autoridades sanitarias de la provincia de Formosa instaron a la población a cumplir con las aplicaciones previstas en el calendario oficial y a desestimar los discursos “anti vacunas”, al advertir sobre los riesgos que implican para la salud pública.

El jefe del Departamento de Inmunizaciones del Ministerio de Desarrollo Humano, Julio Arroyo, señaló que la campaña comenzó el pasado 9 de marzo en todos los vacunatorios de la provincia, incluyendo hospitales y centros de salud, con un alcance inicial dirigido a los grupos considerados de riesgo.

“Ya llevamos dos semanas completas de vacunación con una muy buena respuesta por parte de la población”, indicó el funcionario en declaraciones a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR). En ese sentido, detalló que las primeras dosis fueron destinadas al personal de salud, embarazadas, puérperas, niños pequeños desde los seis meses hasta los tres años y, posteriormente, a los adultos mayores de 65 años.

Arroyo destacó que la demanda de vacunas fue sostenida desde el inicio de la campaña, lo que permitió alcanzar un nivel de cobertura satisfactorio en los grupos priorizados. Sin embargo, aclaró que aún no se amplió la vacunación a personas menores de 50 años con enfermedades de base, debido a que se aguarda el envío de nuevas dosis por parte del Ministerio de Salud de la Nación.

“En el caso de personas con enfermedades crónicas, como diabetes u otras patologías, no es necesario presentar indicación médica para acceder a la vacuna. Basta con declarar la condición de salud y la medicación que se está utilizando para poder recibir la dosis”, explicó. No obstante, remarcó que la ampliación del universo de vacunación dependerá de la disponibilidad de vacunas a nivel nacional.

Por otra parte, el funcionario expresó su preocupación por el crecimiento de los discursos “anti vacunas” a nivel global, fenómeno que se intensificó tras la pandemia de COVID-19. En ese sentido, advirtió que la circulación de información falsa sin respaldo científico generó dudas en algunos sectores de la población y, en ciertos casos, decisiones de no vacunar a menores.

“Es una situación muy preocupante porque se trata de un derecho fundamental de los niños: el acceso a la salud y a la protección mediante la vacunación”, sostuvo. En esa línea, recordó que en Argentina rige la Ley N° 26.491, que establece la obligatoriedad de las vacunas incluidas en el calendario nacional.

Según explicó, la normativa prevé sanciones para los adultos responsables que no cumplan con la vacunación de los menores, ya que se considera una vulneración de derechos. Como ejemplo, mencionó casos registrados en otras jurisdicciones donde se dispusieron medidas judiciales que incluyen multas, arrestos e incluso la pérdida de la tutela.

Arroyo también puso en valor el sistema de vacunación argentino, al destacar que la aplicación sostenida de vacunas como la triple viral permitió mantener a la provincia libre de enfermedades como el sarampión durante décadas. En ese sentido, afirmó que actualmente Formosa no registra casos de esta enfermedad, aunque advirtió que la situación es diferente en otras regiones.

“El sarampión ha reaparecido en países como Canadá, Estados Unidos, México, y también en países cercanos como Bolivia, Paraguay y Venezuela. En Argentina ya se detectaron casos en provincias como Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y San Luis”, detalló.

Frente a este escenario, el especialista insistió en la importancia de mantener los esquemas de vacunación completos, especialmente en los niños, que constituyen el grupo más vulnerable. “La mejor recomendación es tener el calendario al día en toda la familia, pero sobre todo en los más pequeños, especialmente en los lactantes”, concluyó.