Tras las intensas lluvias, Formosa intensifica la prevención del dengue tras el aumento de mosquitos

Ante el incremento de mosquitos registrado en los últimos días de lluvias, el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, intensifica las acciones de prevención del dengue en todo el territorio provincial.

Desde Desarrollo Humano informaron que las brigadas sanitarias continúan desplegando operativos en los diferentes barrios. Las acciones implican recorridas casas por casa para concientizar a los vecinos, realizar fumigaciones con equipos manuales y brindar indicaciones prácticas sobre cómo eliminar posibles criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue.

En este contexto, el subsecretario de Medicina Sanitaria, Manuel Cáceres, remarcó la importancia de la participación comunitaria en las tareas preventivas. En diálogo con el portal Agenfor, expresó: “Es fundamental que cada uno de nosotros ponga su granito de arena para evitar la reproducción del mosquito, ya que, si aumenta su población, también crece el riesgo de que la enfermedad se transmita y pueden aumentar los casos”.

La importancia de las medidas preventivas

El funcionario remarcó la necesidad de la descacharrización de las viviendas, eliminando recipientes en desuso que puedan acumular agua, especialmente en patios y alrededores. Asimismo, recomendó fregar y cambiar el agua de los objetos que sí se utilizan, mantenerlos tapados herméticamente, bajo techo o colocados boca abajo.

Entre otras medidas clave, el funcionario también mencionó la importancia de mantener patios y jardines limpios, ordenados y desmalezados, además de reforzar el uso de repelente y la aplicación del larvicida. Más específicamente en los recipientes que no puedan ser eliminados, tapados o vaciados.

De esta manera, Cáceres reiteró que “la prevención en cada vivienda sigue siendo la herramienta clave para reducir el riesgo de transmisión”, y llamó a los vecinos a acompañar el trabajo de las brigadas sanitarias para fortalecer el control del dengue en toda la provincia.

Campaña antigripal: Formosa llega casa por casa a comunidades originarias

El Gobierno de Formosa avanza con la Campaña de Vacunación Antigripal 2026 a través de operativos territoriales que acercan las dosis a comunidades originarias. En este marco, equipos del sistema sanitario provincial realizaron recorridas domiciliarias en La Primavera Qom y en la colonia aborigen Bartolomé de las Casas, con el objetivo de inmunizar a los grupos de mayor riesgo antes del período de mayor circulación de enfermedades respiratorias.

La estrategia es impulsada por el Ministerio de Desarrollo Humano y apunta a fortalecer la prevención de la gripe y reducir el riesgo de complicaciones graves. Durante diversas jornadas, trabajadores de la salud llevaron adelante visitas casa por casa para aplicar la vacuna a vecinos de estas comunidades.

El director del centro de salud de La Primavera Qom, Julio Scalora, explicó que el inicio de la campaña se desarrolla bajo la modalidad que se aplica cada año en la provincia. En ese sentido, señaló que la vacunación antigripal tiene como objetivo principal disminuir los riesgos asociados a la enfermedad, especialmente en personas que, por su edad o condiciones de salud, presentan mayor vulnerabilidad.