A partir de cuántos meses de trabajo se cobra el aguinaldo: cómo saber cuánto cobro

El monto a cobrar de aguinaldo

El aguinaldo es uno de los ingresos más importantes del año para millones de trabajadores registrados en la Argentina. Sin embargo, una de las dudas más frecuentes aparece entre quienes comenzaron un empleo hace pocos meses o cambiaron de trabajo recientemente: ¿cuánto tiempo hay que trabajar para cobrar el aguinaldo?

La legislación laboral argentina establece que no es necesario haber trabajado todo el semestre para acceder al Sueldo Anual Complementario (SAC). Incluso quienes ingresaron hace poco tiempo a una empresa tienen derecho a cobrarlo, aunque el monto será proporcional a los meses efectivamente trabajados.

El aguinaldo está regulado por la Ley de Contrato de Trabajo y se paga en dos cuotas anuales:

Primera cuota: antes del 30 de junio.

Segunda cuota: antes del 18 de diciembre.

En ambos casos, el cálculo toma como referencia el mejor sueldo bruto mensual cobrado durante cada semestre.

Aguinaldo de junio cuándo se cobra

Cuántos meses hay que trabajar para cobrar aguinaldo

No existe un mínimo de meses exigidos para cobrar el aguinaldo. Desde el momento en que un trabajador inicia una relación laboral formal en relación de dependencia, comienza a generar el derecho al SAC proporcional.

Esto significa que:

Si trabajó los seis meses completos del semestre, cobra el aguinaldo completo.

Si trabajó menos tiempo, cobra un proporcional según los días o meses efectivamente trabajados.

Por ejemplo:

Un trabajador que ingresó en abril cobrará un proporcional correspondiente a abril, mayo y junio.

Una persona que comenzó a trabajar en junio también cobra aguinaldo, aunque por un monto considerablemente menor.

Cómo saber cuánto voy a cobrar de aguinaldo

Para quienes trabajaron todo el semestre, el cálculo es simple:

Aguinaldo = 50% del mejor sueldo bruto mensual del semestre.

Es decir, se toma el salario bruto más alto cobrado entre enero y junio y se divide por dos. Pero cuando el trabajador no completó el semestre, el cálculo cambia. En los casos de ingreso reciente o finalización anticipada de la relación laboral, se aplica un cálculo proporcional.

La fórmula es:

Mejor sueldo bruto del período ÷ 12 × cantidad de meses trabajados.

También puede calcularse por días trabajados:

50% del mejor sueldo ÷ 180 × cantidad de días trabajados.

Ese resultado determina el aguinaldo bruto proporcional que corresponde cobrar.

Quién cobra el aguinaldo

Qué conceptos se incluyen en el aguinaldo

El cálculo del SAC toma en cuenta todos los conceptos remunerativos habituales del salario bruto.

Entre ellos:

Sueldo básico.

Horas extras.

Comisiones.

Adicionales por antigüedad.

Presentismo.

Plus vacacional.

Bonificaciones remunerativas.

El cálculo siempre se realiza sobre haberes brutos, antes de descuentos.