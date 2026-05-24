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Así está la tabla histórica de títulos del fútbol argentino hoy

El ranking de los trofeos oficiales conseguidos por cada club a lo largo de los años, con las consagraciones nacionales e internacionales tanto en el profesionalismo como en el amateurismo.

24 de mayo, 2026 | 13.31

River Plate y Belgrano de Córdoba definirán al nuevo campeón del fútbol argentino en el Torneo Apertura 2026, por lo que vale la pena repasar cuántos títulos oficiales tiene cada club nacional a lo largo de la historia. Mientras que el "Millonario" ha sido un coloso en este país desde su propia fundación, el "Pirata" siempre fue más humilde y fue creciendo con el transcurrir de los años.

Estudiantes de La Plata había sido el campeón anterior del fútbol argentino.

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La tabla histórica de títulos oficiales en el fútbol argentino

P EQUIPO TOTAL AMAT. PROF. LIGAS COPAS COP. LOC. COP. INT.
1 Boca 74 14 60 35 39 17 22
2 River 72 3 69 37 35 17 18
3 Independiente 45 8 37 16 29 9 20
4 Racing 41 21 20 18 23 15 8
5 Alumni 22 22 0 10 12 8 4
6 San Lorenzo 22 5 17 15 7 2 5
7 Vélez 19 0 19 11 8 3 5
8 Estudiantes de La Plata 18 1 17 7 11 5 6
9 Huracán 13 7 6 5 8 8 0
10 Rosario Central 13 5 8 5 8 7 1
11 Newell’s 9 2 7 6 3 3 0
12 Lanús 8 0 8 2 6 3 3
13 Belgrano Athletic 6 6 0 3 3 1 2
14 Arsenal 5 0 5 1 4 2 2
15 Argentinos Juniors 5 0 5 3 2 0 2
16 Quilmes 3 2 1 2 1 1 0
17 Banfield 2 1 1 1 1 1 0
18 Ferro 2 0 2 2 0 0 0
19 Gimnasia y Esgrima de La Plata 2 1 1 1 1 1 0
20 Sportivo Barracas 2 2 0 1 1 1 0
21 Defensa y Justicia 2 0 2 0 2 0 2
22 Talleres (Córdoba) 2 0 2 0 2 1 1
23 Platense 1 0 1 1 0 0 0
24 Central Córdoba (Rosario) 1 0 1 0 1 1 0
25 Chacarita 1 0 1 1 0 0 0
26 Estudiantes (BA) 1 1 0 0 1 1 0
27 Nueva Chicago 1 1 0 0 1 1 0
28 San Martín (Tucumán) 1 0 1 0 1 1 0
29 Dock Sud 1 1 0 1 0 0 0
30 Atlanta 1 0 1 0 1 1 0
31 Tiro Federal (Rosario) 1 1 0 0 1 1 0
32 Tigre 1 0 1 0 1 1 0
33 Colón 1 0 1 0 1 1 0
34 Patronato 1 0 1 0 1 1 0
35 Atlético Tucumán 1 0 1 0 1 1 0
36 Central Córdoba (Santiago del Estero) 1 0 1 0 1 1 0
37 Independiente Rivadavia (Mendoza) 1 0 1 0 1 1 0
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