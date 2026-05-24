Así está la tabla histórica de títulos del fútbol argentino hoy

Así está hoy la tabla histórica de títulos oficiales del fútbol argentino.

River Plate y Belgrano de Córdoba definirán al nuevo campeón del fútbol argentino en el Torneo Apertura 2026, por lo que vale la pena repasar cuántos títulos oficiales tiene cada club nacional a lo largo de la historia. Mientras que el "Millonario" ha sido un coloso en este país desde su propia fundación, el "Pirata" siempre fue más humilde y fue creciendo con el transcurrir de los años.

Estudiantes de La Plata había sido el campeón anterior del fútbol argentino.

La tabla histórica de títulos oficiales en el fútbol argentino