La líder de la oposición bielorrusa visita Ucrania mientras Kiev advierte de una escalada

La líder de la oposición bielorrusa, Tsikhanouskaya, visita Kiev.

La líder de la oposición bielorrusa en el exilio, Sviatlana Tijanóvskaya, visitó Kiev el lunes tras semanas de ‌advertencias de las autoridades ucranianas ‌sobre los planes rusos de involucrar cada vez más a Minsk en la guerra contra Ucrania.

Tijanóvskaya llegó un día después de que los mayores ataques de la guerra contra la capital ucraniana causaron la muerte de cuatro personas y dañaron lugares históricos, y bajo las amenazas rusas de bombardeos de gran envergadura contra ​Kiev.

Tijanóvskaya, opositora al presidente ⁠de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, un aliado cercano de Moscú, dijo ‌que solo una Bielorrusia democrática podría convertirse en ⁠una fuente de estabilidad y seguridad ⁠en la región.

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"La retórica de Lukashenko está cambiando: nos estamos preparando para la guerra; por supuesto, queremos la paz, pero nos estamos preparando ⁠para la guerra. Y eso, por supuesto, es muy ​alarmante para la gente", dijo a periodistas ‌tras reunirse con el ministro de ‌Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, en lo que, según ⁠ella, fue su primera "visita de trabajo" a Kiev.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha advertido recientemente de que Bielorrusia podría verse cada vez más involucrada en la guerra a gran escala de ​Rusia, que ‌ya entra en su quinto año. Afirmó que Ucrania reforzaría sus defensas en el norte para prepararse ante cualquier posible nueva ofensiva rusa, incluso desde territorio bielorruso.

La semana pasada, Lukashenko desestimó cualquier idea de que Minsk pueda ⁠verse arrastrada a la guerra, pero afirmó que, junto con Rusia, se defendería en caso de agresión.

Minsk se ha mantenido como el más firme partidario de Moscú durante la guerra. Drones rusos han sobrevolado Bielorrusia mientras atacaban Ucrania, y Minsk afirmó que ha desplegado el sistema ruso de misiles balísticos hipersónicos de alcance intermedio Oreshnik. Los dos ‌países también realizaron maniobras nucleares la semana pasada.

A la pregunta sobre la conversación telefónica que el presidente francés, Emmanuel Macron, mantuvo el domingo con Lukashenko, Tijanóvskaya la describió como "una advertencia" de Europa.

"Si das cualquier paso para agravar la situación (...) habrá una respuesta nuestra", dijo ‌Tijanóvskaya, parafraseando lo que, en su opinión, era el mensaje de Europa al veterano líder bielorruso.

Lukashenko ha estado buscando una flexibilización de las sanciones ‌occidentales impuestas a ⁠su país por su violenta represión de los manifestantes tras unas controvertidas elecciones en 2020 que, según ​Tijanóvskaya y sus seguidores, ella ganó. Las sanciones se endurecieron aún más por su apoyo a la guerra de Rusia.

Con información de Reuters