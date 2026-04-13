Atención odontológica y oftalmológica gratis en Buenos Aires: ¿Cómo sacar turno?

La Ciudad de Buenos Aires informó el cronograma de atención odontológica y oftalmológica gratis para esta semana de abril.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires confirmó el cronograma del programa Más Servicios en tu Barrio para la semana del 13 al 18 de abril de 2026. Durante esos días, los vecinos podrán acceder a atención odontológica y oftalmológica totalmente gratuita, aunque es necesario sacar turno previamente.

Para reservar, hay que ingresar a los formularios disponibles en la turnera que se encuentra en la biografía del Instagram oficial de Más Servicios en tu Barrio. La inscripción se habilita cada sábado a las 14 horas, por lo que se recomienda hacer el trámite lo antes posible, ya que los cupos son limitados y se agotan rápido.

El servicio oftalmológico incluye controles visuales completos. En caso de ser necesario, se receta el uso de lentes, y se informa al paciente cuándo podrá retirarlos sin costo alguno, facilitando así el acceso a una corrección visual sin gastos extras.

En cuanto a la atención odontológica, se realizan controles, diagnósticos y derivaciones para tratamientos básicos. Este seguimiento temprano permite detectar problemas de salud bucal a tiempo y está complementado con la atención que ofrece la Facultad de Odontología de la Ciudad.

Pero Más Servicios en tu Barrio no se limita a la salud dental y visual. Durante cada jornada, también se ofrecen múltiples servicios para facilitar la vida de los vecinos, como atención social, asesoramiento para trámites en AGIP, Anses, Mi BA y Tarjeta SUBE, y gestión de subsidios de luz, agua y gas.

Se confirmó el cronograma del programa Más Servicios en tu Barrio para la semana del 13 al 18 de abril de 2026.

Además, los ciudadanos pueden acceder a servicios de Defensa al Consumidor, mediación y convivencia vecinal, inscripción a programas educativos, asesoramiento para personas con discapacidad y orientación en casos de delitos, ampliando así la red de ayuda comunitaria.

Por otra parte, se realizan operativos de vacunación antigripal y contra el COVID-19, vacunación de animales, detección de zoonosis y castraciones con turno previo. También está disponible el servicio del Repara Móvil, que brinda reparaciones y asistencia técnica en el barrio.

Cronograma de "Más Servicios en tu Barrio"

Plazoleta Baldomero Fernández (Av. Corrientes y Luis María Drago, Villa Crespo): Lunes 13 de abril de 16 a 20 horas: Atención odontológica y oftalmológica.

Plaza Solís (Av. Suárez y Ministro Brin, La Boca): Martes 14 de abril de 9 a 14 horas: Atención oftalmológica. Miércoles 15 de abril de 9 a 14 horas: Atención odontológica.

Plazoleta Carlos de la Púa (Gral. José Gervasio Artigas 3246, Agronomía): Jueves 16 de abril de 9 a 14 horas: Atención oftalmológica.

Plaza Irlanda (Av. Tte. Gral. Donato Álvarez y Av. Gaona, Caballito): Viernes 17 de abril de 9 a 14 horas: Atención odontológica.

Esquina Av. de los Incas y Gamarra (Parque Chas): Viernes 17 de abril de 9 a 14 horas: Atención odontológica.

Complejo Villa Soldati (Corrales 3491, Villa Soldati): Sábado 18 de abril de 9 a 14 horas: Atención odontológica y oftalmológica.



Si estás interesado en aprovechar estos servicios gratuitos, recordá que sacar el turno a tiempo es fundamental para no perder esta oportunidad de cuidar tu salud y acceder a múltiples beneficios en tu barrio.