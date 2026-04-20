Carlos Rottemberg contó lo que le dijo Luis Brandoni poco antes de morir: "Si yo no..."

Salieron a la luz las desgarradoras palabras que dijo Luis Brandoni poco tiempo antes de morir.

Luis Brandoni murió este lunes 20 de abril durante la madrugada, después de estar internado una semana tras sufrir un accidente doméstico. Fue el empresario Carlos Rottemberg, amigo del histórico actor, quien confirmó la noticia. Y en las últimas horas, fue el propio protagonista quien reveló el diálogo que mantuvo con Beto poco antes de morir.

Entrevistado por OLGA, Rottemberg aseguró que Luis Brandoni le manifestó su deseo de trabajar pese a que su estado de salud no era óptimo. Las palabras del difunto actor generaron un sentimiento de tristeza en el público ya que, pese a la adversidad, él eligió estar arriba del escenario hasta el final.

"Lo resumo ahora porque tengo muy poquito tiempo. Cuando en diciembre le planteé no hacer la temporada teatral de Mar del Plata prevista porque su salud no estaba para salir de Buenos Aires, me dijo 'si yo no hago teatro, me muero'. Yo le contesté 'a mí no me vas a encontrar para que te mueras haciendo teatro'. Quiero decir con esto que resumo en este diálogo lo que para él significaba el escenario y tener el contacto con la audiencia", explicó Carlos Rottemberg.

El último trabajo de Luis Brandoni

Hasta antes del accidente doméstico que derivó en su triste desenlace, Luis Brandoni protagonizaba ¿Quién es quién?, junto a Soledad Silveyra. La obra se llevaba adelante en el teatro Multitabaris, y fue suspendida el 15 de abril para acompañar el proceso que atravesó el actor hasta este lunes 20 de abril.