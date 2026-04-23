La supercomputadora que predijo al campeón de la Champions League: cómo y por qué

El PSG no contaría con la chances de obtener el bicampeonato y el campeón sería uno que sorprende.

A partir de la gran cantidad de datos que se recolectan con las aplicaciones que analizan los partidos, es posible llevar a cabo análisis interesantes y que pueden apoyarse en el servicio de la inteligencia artificial. Es por ello que se le consultó a una supercomputadora que haga una predicción para mostrar a los finalistas de la Champions League y anuncie al posible campeón.

Si se observa el cuadro de la semifinal, es posible apreciar que uno de los cruces va a ser entre Bayern Múnich y PSG, mientras que el otro se dará entre Arsenal y Atlético de Madrid. Dos enfrentamientos de gran intensidad y que dejarán una enorme cantidad de situaciones para recordar. El conjunto parisino busca repetir la hazaña de la temporada 2025 y obtener el bicampeonato para que se deje de discutir su poderío. Uno que siempre estuvo respaldado por su enorme billetera.

Es por ello que una consulta realizada a la supercomputadora de Opta, que basa sus resultados en análisis históricos y simulación de eventos para calcular la probabilidad de victorias, clasificaciones y campeonatos, anunció que el Arsenal dispone de un 27,4% de chances de consagrarse campeón. Mientras que el Bayern Múnich posee un 14,3%. No es ninguna casualidad que estos dos equipos aparezcan en lo más alto del ranking.

A razón de que la instancia de cuartos de final lanzó un pronóstico en donde señaló que el club alemán contaba con un 61,28% de chances de avanzar de ronda frente al Real Madrid. Mientras que el duelo del conjunto de Londres ante el Sporting de Lisboa lo daba como ganador con un elevado porcentaje que fue de 73,40%. Es por ello que este nuevo anuncio generó ciertas expectativas.

Por otro lado, el ordenador señaló que el Atlético de Madrid es uno de los peores calificados para acceder a la instancia definitiva de la Champions League. Se estima que apenas reúne un 2% de chances para superar al Arsenal. Mientras que el PSG se quedará con las manos vacías porque tan solo dispone de un 4,6%. No obstante, la advertencia que se profesa es que no debe usarse este cálculo para realizar ciertas operaciones que son consideradas de riesgo.

¿Quién ganará el Mundial?

Por otro lado, la supercomputadora Opta fue utilizada para analizar a cada una de las selecciones que obtuvieron la clasificación al Mundial que comenzará en menos de 50 días. Lo primero a destacar es que sus favoritos son equipos de Europa, mientras que el cuarto es un sudamericano con un porcentaje bastante bajo. Algo que sorprende al momento de realizar la comparación entre los nombres presentes.

De acuerdo con la simulación realizada, España reúne un 15,83% de chances de consagrarse campeón del Mundial. Mientras que Francia aparece como la segunda favorita porque dispone de un 12,77% e Inglaterra se ubica en el tercer escalón. A la Selección Argentina le tocó la cuarta ubicación con un 10% de probabilidades. Otro de los candidatos es Portugal, que cierra el top cinco con un humilde 6,92%.

Sin embargo, esto contradice de gran manera al modelo matemático que Panmure Liberum desarrolla en la previa de cada Mundial y que viene con un elevado grado de efectividad después de anunciar con gran tiempo a los campeones de las ediciones del 2014, 2018 y 2022. En este 2026, se desprende que el mejor equipo cualificado para quedarse con el trofeo es Países Bajos, que le ganará la gran final a Portugal. Mientras que la Argentina no podrá pasar de los cuartos de final.

Se trata de una investigación que desarrolla sus análisis a partir de la calidad de los equipos que van a competir; además, se tiene en cuenta el crecimiento económico, el clima, el talento de los jugadores, el lugar dentro del rankinFIFAfa y datos personales de cada uno de los futbolistas que van a ser convocados. En consecuencia, las teorías sobre el próximo campeón son varias, pero el tiempo es el único que dispone del resultado exacto. Solo resta dejar pasar los días para conocerlo.