FOTO ARCHIVO-Un trabajador aplica talco desinfectante al ganado mientras la gente visita un mercado de ganado en San Antonino Castillo Velasco, México

Un representante legislativo de Texas informó el miércoles que ‌se enviaron muestras ‌de una presunta infestación del parásito gusano barrenador del Nuevo Mundo, que presuntamente afecta a una granja de ganado en La Pryor, en el estado, a un laboratorio del gobierno federal ​en Iowa ⁠para su análisis.

Las muestras se tomaron ‌de dos terneros del mismo ⁠rancho el martes, indicó ⁠Don McLaughlin, quien añadió haber visto fotos y videos de los casos.

Una foto ⁠vista por Reuters, que McLaughlin confirmó ​que correspondía al mismo ‌caso, había estado circulando ‌entre los productores ganaderos el miércoles, ⁠lo que provocó fluctuaciones en los precios del ganado. Reuters no pudo verificar la autenticidad de la imagen ​de ‌inmediato.

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La Comisión de Salud Animal de Texas informó a Reuters el miércoles que no se ha confirmado ningún caso de gusano barrenador ⁠del Nuevo Mundo en el estado.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), que lidera la campaña de prevención del gusano barrenador en el país, no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.

A principios ‌de semana, la agencia declaró que McLaughlin, quien había afirmado que se había confirmado un caso a unos 1.6 kms al sur de la frontera con ‌Texas, tenía información inexacta. El USDA confirmó el martes un caso a 40 kilómetros ‌al sur ⁠de la línea limítrofe, en el estado Coahuila.

Con información de Reuters