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Caso no confirmado de gusano barrenador en EEUU sacude a mercados ganaderos, según operadores

03 de junio, 2026 | 14.06

Un representante legislativo de Texas informó el miércoles que ‌se enviaron muestras ‌de una presunta infestación del parásito gusano barrenador del Nuevo Mundo, que presuntamente afecta a una granja de ganado en La Pryor, en el estado, a un laboratorio del gobierno federal ​en Iowa ⁠para su análisis.

Las muestras se tomaron ‌de dos terneros del mismo ⁠rancho el martes, indicó ⁠Don McLaughlin, quien añadió haber visto fotos y videos de los casos.

Una foto ⁠vista por Reuters, que McLaughlin confirmó ​que correspondía al mismo ‌caso, había estado circulando ‌entre los productores ganaderos el miércoles, ⁠lo que provocó fluctuaciones en los precios del ganado. Reuters no pudo verificar la autenticidad de la imagen ​de ‌inmediato.

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La Comisión de Salud Animal de Texas informó a Reuters el miércoles que no se ha confirmado ningún caso de gusano barrenador ⁠del Nuevo Mundo en el estado.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), que lidera la campaña de prevención del gusano barrenador en el país, no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.

A principios ‌de semana, la agencia declaró que McLaughlin, quien había afirmado que se había confirmado un caso a unos 1.6 kms al sur de la frontera con ‌Texas, tenía información inexacta. El USDA confirmó el martes un caso a 40 kilómetros ‌al sur ⁠de la línea limítrofe, en el estado Coahuila.

Con información de Reuters

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