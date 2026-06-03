Ataques israelíes dejan tres muertos en Gaza, negociaciones para una tregua se estancan

Varios palestinos se congregan en el lugar donde un ataque israelí impactó un vehículo, en Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza.

Ataques israelíes dejaron el miércoles tres palestinos muertos en Gaza, informaron fuentes sanitarias, y ‌el grupo militante palestino ‌Hamás dijo que poner fin a tales ataques era fundamental para continuar las conversaciones sobre el mantenimiento del alto el fuego negociado por Estados Unidos.

Los servicios médicos informaron que un palestino murió en un ataque aéreo cerca de la zona de Mughraqa, en el centro ​de la Franja ⁠de Gaza. El Ejército israelí dijo que había atacado ‌a una persona que actuaba de forma ⁠sospechosa cerca de las fuerzas ⁠que operaban en una zona controlada por Israel para eliminar la amenaza.

Otro ataque aéreo israelí mató a dos hermanos —Saqer y ⁠Moamen Khalil Abu Karim— en el patio de ​una casa en el cercano campo ‌de refugiados de Maghazi, informaron ‌los servicios médicos. El Ejército israelí no hizo comentarios ⁠inmediatos sobre el incidente.

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El alto el fuego negociado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ha logrado detener los ataques israelíes en Gaza y ​ha dejado ‌a Israel en control de más de la mitad del enclave tras el conflicto que comenzó con los ataques de Hamás contra el sur de Israel en octubre de 2023.

Las conversaciones indirectas ⁠sobre la aplicación de la segunda fase del acuerdo, que incluye el desarme del grupo y la retirada del Ejército israelí, se encuentran en un punto muerto.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, preguntado en una entrevista con CNBC el miércoles sobre el desarme de Hamás, dijo que el grupo ‌debe desarmarse y que las medidas al respecto se tomarán con la Junta de Paz liderada por Estados Unidos.

"Hamás tiene que desarmarse. Ese es el plan del presidente Trump", afirmó. "Tendremos que discutir cómo conseguimos que lo hagan. Pero ‌de lo que nos aseguraremos es de que no les entren armas de contrabando para armarse. Eso es lo primero. ‌Y lo segundo (...) ⁠que no puedan lanzarnos misiles".

Fuentes cercanas a las conversaciones indicaron que se esperaban nuevas ​negociaciones esta semana en Egipto, pero Hamás negó haber enviado delegados a El Cairo.

(Reporte adicional de Daphne Psaledakis y Katharine Jackson en Washington; editado en español por Ricardo Figueroa)