Una pareja rusa realizaba trekking en uno de los cerros más visitados de Bariloche cuando su bebé de un año y medio cayó por una pendiente tras desprenderse de la mochila en la que era transportado. El hecho sucedió durante la tarde del domingo y requirió de la intervención de la policía, rescatistas y personal médico.

El hecho sucedió en Cerro Ventana alrededor de las 18:05 cuando la central de emergencias recibió un llamado que solicitaba la presencia policiales en el acceso, sobre calle Del Quisco. La policía se desplazó hasta el lugar señalado y tras avanzar unos 100 metros por el sendero se encontró con los involucrados: I.I, de 23 años, C.I.M. y su hijo, de nacionalidad argentina.

La pareja relató que transportaban al niño en una mochila porta bebé especialmente diseñada para trekking. Por motivos que aún no pudieron precisarse, la mochila se desprendió de la madre y rodó junto con el bebé por una bajada de entre 10 y 15 metros.

¿Qué pasó con el bebé?

El testimonio de los propios coincidió con lo que relataron senderistas que presenciaron la caída y luego acompañaron a la familia hasta la base del cerro. Según medios locales, la madre se arrojó para buscar al bebé tras ver cómo rodaba la mochila por el terreno inclinado. El niño fue hallado aún en el interior de la mochila con un sangrado en la nariz, golpes en la parte superior de la cabeza y se encontraba consciente.

El procedimiento siguió hasta el punto de encuentro con la ambulancia que asistió al pequeño, donde también se hicieron presentes personal de Protección Civil y Parques Nacionales. El menor fue trasladado al Hospital Zonal Bariloche (HZB) para su evaluación médica y un médico policial lo examinó para determinar el alcance de las lesiones.

Causa por "negligencia"

Tras lo ocurrido, se inició una causa caratulada por “negligencia”, por orden del fiscal de turno, Guillermo Lista, y se secuestró la mochila porta bebé para ser sometida a peritajes. El objetivo de las autoridades es esclarecer cómo se produjo el desprendimiento del sistema de sujeción en un sector del cerro caracterizado por su pendiente y terreno rocoso.

Según detalló Jesús Vargas, jefe de Operaciones de Protección Civil, a El Cordillearano, "el pequeño rodó por la ladera aún con la mochila puesta, lo que llevó a una mejor amortiguación de los golpes". El operativo contó con la participación coordinada de la Policía de Río Negro, Parques Nacionales, SPLIF (cuartel de bomberos) y el Hospital Zonal.

Por último, el Cerro Ventana no se encuentra incluido en los circuitos oficiales de trekking y que el sendero presenta sectores de dificultad técnica, lo que limita las tareas de señalización y advertencia. Entonces, el ascenso se realiza mayormente por terrenos privados (servidumbres de paso) y que Parques Nacionales no puede realizar tareas de señalización ni demarcación. "Ese sendero parece suave, pero tiene una parte muy técnica y peligrosa", alertó Vargas.