Quién es la novia de Migue Granados: así es la historia de amor con Fernanda Otero

Migue Granados y Fernanda Otero se conocieron en la facultad en 2011 y desde entonces mantienen una relación estable

La vida personal de Migue Granados suele despertar tanta curiosidad como sus proyectos en televisión y streaming. En los últimos años, el nombre de Fernanda Otero comenzó a ganar popularidad entre los seguidores del conductor, especialmente por las apariciones de ambos en redes sociales y por la familia que formaron juntos.

Cómo comenzó la historia de amor entre Migue Granados y Fernanda Otero

La relación entre Migue Granados y Fernanda Otero empezó mucho antes de que el humorista se convirtiera en una de las figuras más reconocidas del entretenimiento argentino. Según contó el propio conductor en distintas entrevistas, se conocieron en la facultad en 2011, cuando ambos eran estudiantes.

Con el paso del tiempo, la pareja construyó una relación sólida y alejada del escándalo mediático. Migue suele recordar aquellos primeros años con humor y nostalgia. “Yo la conocí hace muchísimo tiempo en la facultad, hace 14 años, y siempre tengo la necesidad de aclarar que yo en ese entonces era hermoso. Estaba flaco, tallado”, comentó entre risas durante una de sus intervenciones públicas.

El conductor también habló en varias oportunidades sobre las cualidades que más admira de Fernanda. “Muy simpática, muy alegre, todo lo que yo no soy quizás”, expresó al describirla. Incluso, con el tono descontracturado que lo caracteriza, agregó: “Por ahí yo soy el agreta de la familia… su frescura me gusta, es muy linda”.

La familia que formaron Migue Granados y Fernanda Otero

Cinco años después de haberse conocido, la pareja dio un paso importante en su vida personal. El 10 de agosto de 2016 nació Bernardita, la primera hija de Migue Granados y Fernanda Otero. En distintas entrevistas, el conductor reconoció que la llegada de su primera hija despertó emociones y dudas al mismo tiempo. “Cuando es algo planeado es distinto… No quiero volver a no dormir… Me encantan los bebés pero a la vez…”, reflexionó en una charla pública sobre la experiencia de convertirse en padre.

Con el paso de los años, la familia volvió a agrandarse. En 2023, Migue anunció en redes sociales la llegada de Benito, el segundo hijo de la pareja. El mensaje rápidamente se viralizó entre sus seguidores. “Seremos cuatro. La llegada de Benito, el hermano de Bernardita, es un hecho. Felicidad, amor y ansiedad. Fer Otero te amo muchísimo, Benito no puede estar en mejor lugar”, escribió el conductor en su cuenta de Instagram.

Benito nació el 6 de mayo de 2023, aunque la presentación oficial ocurrió días después mediante publicaciones familiares en redes sociales.

Quién es Fernanda Otero y a qué se dedica

La pareja formó una familia junto a sus hijos Bernardita y Benito, nacidos en 2016 y 2023 respectivamente.

Aunque mantiene un perfil mucho más bajo que el de su pareja, Fernanda Otero comenzó a ganar notoriedad en los últimos años gracias a las redes sociales y algunas participaciones vinculadas al mundo del streaming.

Lejos de la exposición constante de la televisión, Fernanda comparte contenidos relacionados con la maternidad, la vida cotidiana y distintos momentos junto a sus hijos Bernardita y Benito. Además, realizó campañas digitales para varias marcas y también apareció en algunos programas de OLGA.

Entre sus participaciones más comentadas se encuentra el ciclo El Fin del Mundo, conducido por Lizy Tagliani, donde mostró una faceta más relajada y cercana al público.

El presente de la pareja lejos del escándalo

A diferencia de otras figuras del espectáculo, Migue Granados y Fernanda Otero eligieron mantener una relación alejada de las polémicas mediáticas. La pareja suele mostrarse unida en redes sociales, especialmente en publicaciones familiares y momentos cotidianos junto a sus hijos.

Mientras Migue continúa consolidándose como una de las figuras más influyentes del streaming y el humor argentino, Fernanda acompaña ese crecimiento desde un perfil discreto, aunque cada vez más seguido por el público. La naturalidad y el humor que comparten aparecen como una de las claves de una historia de amor que ya lleva más de una década.