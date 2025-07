Por qué se separaron Los Beatles: el motivo de la ruptura de la legendaria banda

La tapa de Abbey Road, uno de los grandes discos de Los Beatles.

Los Beatles marcaron a fuego la historia de la música mundial, producto de sus grandes obras, sus estilos y ser la primera gran banda de rock que conoció el planeta. Los "cuatro de Liverpool" lograron en la década del '60 grandes hitos, con presentaciones históricas en distintas partes del mundo y records de ventas y escuchas. Desde "Please, please me" hasta "Let it be", entre tantas otras, supieron innovar incluso en sus propias obras, al pasar por diferentes géneros y estilos.

John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Star se separaron de forma oficial en 1970, con el anuncio de Paul de su salida de la banda, tiempo después de sacar su primer disco en solitario "McCartney". Sin embargo, varias fueron las versiones que corrieron a lo largo de décadas respecto a la separación de la banda, hasta que uno de sus integrantes decidió dar su mirada sobre cual fue el real motivo de la separación.

Por qué se disolvieron Los Beatles

Los Beatles marcaron un anntes y un después en la historia de la música.

Fue Paul McCartney quien en una entrevista en 2021 aseguró que fue John Lennon quien quiso "el divorcio". "Yo no promoví la separación. Fue nuestro Johnny. Era mi banda, mi trabajo, mi vida, así que quería que continuara", sostuvo Paul en diálogo con el diario The Guardian. Y lamentó lo que fue el proceso de separación en aquel entonces al no poder contar su versión de los hechos. "Tuve que vivir con eso porque era lo que la gente veía. Lo único que podía hacer era decir que no", afirmó.

"No fui yo la persona que instigó la separación. No, no, no. John entró un día en una habitación y dijo: 'Me voy de los Beatles'”. ¿Es eso instigar la separación o no?", apuntó McCartney al explayarse sobre esa situación. A eso se sumó que el nuevo manager del grupo, Allen Klein, les dijo que no dijeran nada sobre la ruptura mientras él cerraba algunos negocios, por lo que estaban "obligados a fingir", algo que describió como muy difícil. "Teníamos pequeñas reuniones y era horrible. Era lo contrario de lo que éramos", señaló.

Además, contó que "tenía que luchar y la única forma de hacerlo era demandando a los otros Beatles, porque se iban con Klein. Y me lo agradecieron años después". Respecto a Yoko Ono, por aquel entonces pareja de Lennon y a quienes muchos fanáticos responsabilizaron de la separación, McCartney la desmarcó de responsabilidades y dijo que "eran una gran pareja. Había una fuerza enorme ahí". La cuestión es que una suma de factores llevaron a la ruptura, en lo que también pudo intervenir la muerte de Brian Epstein en 1967, ex manager de la banda y quien era considerado por mucho una pieza clave en su unión.