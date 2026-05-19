Termina el mes de mayo con aumentos que golpean el bolsillo de todos los argentinos.

El mes de mayo termina con una serie de incrementos en el transporte público, servicios básicos y salud privada dirigidos por Javier Milei. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el boleto de colectivo se ajustó durante mayo como parte del plan de actualización mensual. La tarifa mínima sufrió un incremento que rondó el 18%, en línea con la fórmula de indexación que combina inflación y salarios.

Asimismo, diferentes consultoras registraron aumentos semanales en alimentos y bebidas que marcaron un cambio respecto de lo que fue a inicios del mes. Por otra parte, las boletas de agua y cloacas operadas por AySA sufrieron un incremento promedio cercano al 3% para los usuarios del AMBA y las empresas de medicina prepaga comunicaron a sus afiliados que los aumentos de las cuotas se ubicó entre 3% y 3,9% en mayo.

En este contexto, durante la transmisión de un móvil en vivo de LN+ en constitución, un estudiante apuntó contra el gobierno de La Libertad Avanza y expresó: “Con este gobierno la verdad que aumenta todo. Pero bueno no sé, es complicado”. Además agregó: “Ahora yo estoy yendo a trabajar, yo estudio medicina y la verdad que es complicado. Estudio y trabajo pero con este gobierno la verdad que no se puede. Es muchísimo, te complica todo”.

Luego, la periodista decidió preguntar acerca de su salario y él respondió: “Menos de $400.000. No vivo solo y soy de zona sur, o sea, tengo mucho viaje. Yo no entiendo por qué dicen que no hay inflación cuando en realidad aumenta todo. Yo tengo muchos amigos que están buscando trabajo y no consiguen. Por eso, yo no entiendo cuando dicen que la gente no busca trabajo, eso es una mentira. Ellos no consiguen trabajo en la formalidad o por ahí tienen muchas horas de trabajo y no pueden estudiar, tienen que dejar de estudiar. ¿Ese es el futuro de la Argentina? ¿Cuál sería la realidad?”.

Continúan los aumentos en Argentina y peligra la baja de la inflación

A fines de mayo, subirán un 18% los trenes del AMBA, 5,6% el gas, 3,9% las prepagas, 3,5% los peajes, internet y telefonía celular, 3% el agua, 2,5% la electricidad y 2% los combustibles y colectivos. A pesar de estos resultados, el Gobierno sostiene que las subas tarifarias forman parte de una corrección de precios relativos que habían quedado atrasados durante los últimos años y que, una vez terminado ese impacto, la inflación retomaría el “camino correcto”.