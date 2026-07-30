Zoox, de Amazon, logra primera autorización en EEUU para robotaxis de pago sin control humano

FOTO DE ARCHIVO: Los robotaxis de Zoox operan en las calles de Austin.

La unidad Zoox de Amazon obtuvo el miércoles la autorización de Estados Unidos para el despliegue comercial limitado de sus novedosos robotaxis sin volante, una primicia en el sector del transporte autónomo, ‌informó el jueves la agencia estadounidense de ‌seguridad vial.

La exención de las normas de la Administración Nacional de Seguridad Vial (NHTSA) que exigen controles humanos supone un hito para las empresas que desarrollan robotaxis desde cero, en lugar de modificar coches convencionales según unas normas de seguridad redactadas mucho antes de que surgiera la tecnología de conducción autónoma.

Junto con Zoox, cuyo vehículo eléctrico cuenta con dos filas de asientos orientados hacia el interior y alcanza una velocidad máxima de 75 millas por hora, otras empresas como Tesla y Waymo, de Alphabet, compiten por ampliar los servicios de transporte ​autónomo en Estados Unidos.

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El administrador ⁠de la NHTSA, Jonathan Morrison, declaró a Reuters que Zoox había recibido autorización para poner en circulación ‌con fines comerciales hasta 2.500 vehículos en cada uno de los dos próximos años.

La ⁠agencia afirmó que había determinado que el vehículo es tan seguro ⁠como un vehículo equivalente que cumpla las normas federales de seguridad para vehículos de motor de las que se está eximiendo a Zoox, que no puede vender ninguno de estos vehículos al público.

"Podemos afirmar con bastante ⁠claridad que los sistemas instalados en los vehículos de Zoox superan los requisitos de rendimiento equivalentes ​a los de un vehículo que cumpla la normativa", afirmó en una ‌entrevista. "Pero aún así queremos asegurarnos de que el sistema ‌de conducción autónoma funcione correctamente".

Como parte de la exención, la NHTSA impone a Zoox requisitos de ⁠información adicionales sobre cuestiones como accidentes o paradas inadecuadas en la vía pública, y el organismo regulador ajustará las condiciones en función del comportamiento de los vehículos.

"Tenemos la capacidad de retirar la exención si detectamos problemas graves de seguridad", señaló Morrison.

Todos los operadores remotos deben encontrarse en Estados Unidos, según la NHTSA. Zoox debe ​publicar mapas de las ‌zonas en las que operan los vehículos.

Actualmente, Zoox transporta pasajeros en algunas zonas de Las Vegas y San Francisco como parte de sus pruebas. La exención permitiría a Zoox cobrarles tarifas, siempre que cuente con las autorizaciones estatales y locales pertinentes.

Morrison señaló que la NHTSA espera desarrollar las primeras normas federales de seguridad para los sistemas de conducción autónoma antes de que ⁠finalice el mandato de Trump. También propone revisar algunas normas vigentes redactadas pensando en los conductores humanos, como la obligación de disponer de pedales de freno y retrovisores.

PREOCUPACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD

La autorización de Zoox culmina sus años de esfuerzo por comercializar su robotaxi bajo una normativa elaborada antes de que surgiera la tecnología de conducción autónoma.

Tesla ha comenzado a producir un "Cybercab" que carece de controles manuales, pero aún no ha detallado su estrategia para obtener las autorizaciones reglamentarias.

Las autoridades reguladoras están tratando de modificar la normativa para permitir un mayor uso de la tecnología de ‌conducción autónoma sin descuidar la seguridad.

Este mes, Morrison envió una carta en términos contundentes en la que instaba a los desarrolladores de vehículos autónomos (AV) a "centrarse de inmediato" en solucionar lo que la NHTSA identificó como "un patrón claro de vehículos autónomos sin conductor que interfieren con las fuerzas del orden y otros servicios de emergencia".

Esto, junto con problemas como los robotaxis que circulan alrededor de autobuses escolares parados o se adentran en zonas en obras, se quedan ‌inmovilizados en carreteras inundadas o en cruces con mucho tráfico e infringen las normas de tráfico, ha suscitado la preocupación del público en torno a la seguridad y ha dado lugar a retiradas del mercado.

"Si seguimos observando problemas, no ‌dudaremos en hacer uso de ⁠toda nuestra autoridad para hacer cumplir la ley", afirmó Morrison.

A raíz de la carta, Zoox retiró su flota de 105 vehículos autónomos para actualizar el software, alegando que podrían ​no detectar humo denso, especialmente en situaciones de emergencia.

Morrison hablará el jueves sobre algunas de las iniciativas de seguridad de la agencia en el Simposio de Transporte Automatizado de SAE International, que se celebrará en San Diego.

Con información de Reuters