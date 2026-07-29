El Sistema Provincial de Emergencias despliega un amplio operativo para combatir el incendio en Guanchín

El Sistema Provincial de Emergencias mantiene un amplio operativo para combatir el incendio forestal que afecta la Cuesta de Guanchín, en el departamento Chilecito, donde brigadistas, bomberos y fuerzas de seguridad trabajan de manera coordinada sobre tres focos activos, mientras las condiciones climáticas continúan dificultando las tareas de control.

De acuerdo con el parte oficial, las intensas ráfagas de viento Zonda representan el principal obstáculo para el combate del fuego, ya que favorecen la propagación de las llamas y obligan a extremar las medidas de seguridad para el personal desplegado en la zona.

Uno de los frentes más importantes descendió por una quebrada en dirección al sector de Las Chúcaras, mientras que los restantes focos permanecen bajo monitoreo permanente por parte de los equipos de emergencia. La evolución del incendio es seguida desde el Centro de Operaciones del Sistema Integral de Alerta Temprana (S.I.A.T.), en coordinación con el Servicio Nacional de Manejo del Fuego.

Como medida preventiva, se reforzó la protección de los puestos rurales ubicados en el área mediante el despliegue de unidades de ataque rápido pertenecientes a los cuarteles de Bomberos Voluntarios de Chilecito y Nonogasta. Las autoridades informaron además que, si la situación lo requiere, se dispondrán evacuaciones preventivas para resguardar a los habitantes de la zona.

Las condiciones meteorológicas también afectan el apoyo aéreo. La escasa visibilidad generada por el viento Zonda, el polvo en suspensión y la densa columna de humo impide que las aeronaves puedan operar de manera segura, por lo que las tareas de combate se concentran principalmente desde tierra.

En el operativo participan efectivos de la Policía de Chilecito, Bomberos Voluntarios de Chilecito y Nonogasta, Defensa Civil Municipal, personal del área de Ambiente, el Municipio de Chilecito, la Delegación Municipal y puesteros de la zona, con el apoyo logístico y operativo del Sistema Provincial de Emergencias.

Las autoridades continúan monitoreando la evolución del incendio y solicitaron a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y respetar las indicaciones de los equipos de emergencia mientras se desarrollan las tareas para controlar el fuego.

La Rioja avanza con mejoras ambientales

En el marco del plan de Gobierno para recuperar espacio públicos, el Instituto de Servicios Ambientales (ISA) continúa expandiendo el programa de Manzanas Saludables. Las acciones apuntan a recuperar espacios públicos, mejorar las condiciones ambientales y promover el trabajo conjunto entre el Estado, instituciones y vecinos.

En esta etapa, los equipos del organismo trabajan en los barrios Virgen Desatanudos, Agrario, Argentino, 129 Viviendas, Las Talas y Loteo San Andrés, donde realizan tareas de limpieza, desmalezado y acondicionamiento de predios destinados a distintas actividades comunitarias.

En dialogo con medios locales, el presidente del Instituto de Servicios Ambientales, Christian Albrecht, destacó que Manzanas Saludables se consolida como una herramienta de gestión que integra políticas ambientales con participación ciudadana y trabajo comunitario.

En ese sentido, sostuvo que la presencia territorial permite construir soluciones junto a los vecinos y relevar las necesidades específicas de cada sector para orientar futuras políticas públicas.