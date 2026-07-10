La Rioja avanza con mejoras ambientales y recuperación de espacios comunitarios en el territorio

En el marco del plan de Gobierno para recuperar espacio públicos, el Instituto de Servicios Ambientales (ISA) continúa expandiendo el programa de Manzanas Saludables. Las acciones apuntan a recuperar espacios públicos, mejorar las condiciones ambientales y promover el trabajo conjunto entre el Estado, instituciones y vecinos.

En esta etapa, los equipos del organismo trabajan en los barrios Virgen Desatanudos, Agrario, Argentino, 129 Viviendas, Las Talas y Loteo San Andrés, donde realizan tareas de limpieza, desmalezado y acondicionamiento de predios destinados a distintas actividades comunitarias.

En dialogo con medios locales, el presidente del Instituto de Servicios Ambientales, Christian Albrecht, destacó que Manzanas Saludables se consolida como una herramienta de gestión que integra políticas ambientales con participación ciudadana y trabajo comunitario.

En ese sentido, sostuvo que la presencia territorial permite construir soluciones junto a los vecinos y relevar las necesidades específicas de cada sector para orientar futuras políticas públicas.

Las intervenciones cuentan además con el acompañamiento de EDELAR, que ejecuta tareas de mantenimiento, reparación y puesta en funcionamiento del alumbrado público en los sectores alcanzados por el programa.

Desde el organismo provincial señalaron que estas mejoras buscan reforzar la seguridad y favorecer que los espacios recuperados vuelvan a ser utilizados por las familias y los vecinos para actividades recreativas y comunitarias.

Composteras comunitarias y educación ambiental

Como parte de la próxima etapa del programa, el Instituto de Servicios Ambientales instalará composteras comunitarias con el objetivo de fomentar el aprovechamiento de los residuos orgánicos, reducir la cantidad de basura generada e impulsar prácticas vinculadas con la economía circular.

La iniciativa estará acompañada por talleres de compostaje y actividades de educación ambiental que se desarrollarán junto a instituciones y organizaciones presentes en cada barrio.

Desde el ISA destacaron que este esquema de trabajo conjunto permite identificar las necesidades particulares de cada barrio y avanzar en respuestas que integran el cuidado del ambiente, la salud comunitaria, la recuperación del espacio público y la participación vecinal.

A través del programa Manzanas Saludables, el Gobierno de La Rioja busca consolidar una metodología de trabajo basada en la presencia territorial y la articulación entre organismos públicos, instituciones, organizaciones y vecinos para promover entornos más saludables y sostenibles en los barrios de la provincia.