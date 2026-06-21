Segunda vuelta en Colombia: el candidato de extrema derecha encabeza el conteo rápido

Con más del 65% de los votos escrutados en el conteo rápido, el candidato outsider y de extrema derecha de Colombia, Abelardo De la Espriella, aventaja al izquierdista Iván Cepeda por cerca de dos puntos en la carrera por la presidencia del país. La ex alcaldesa de Bogotá, Claudia López, que en las últimas semanas anunció su apoyo a Cepeda advirtió que aun falta que ingresen los votos de Bogotá que en primera vuelta favorecieron al sucesor de Gustavo Petro.

Desde que comenzó el conteo, De la Espriella mantiene un 50% de los votos y Cepeda cerca del 48%.

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