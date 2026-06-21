DT España dice que cuestionar al equipo "es una barbaridad" tras la goleada a Arabia Saudita

Vista general del interior del estadio durante el partido España-Arabia Saudita

España fue objeto de un intenso escrutinio y numerosas críticas tras un comienzo decepcionante en el Mundial, pero tras ‌la contundente victoria del domingo ‌ante Arabia Saudita, el seleccionador Luis de la Fuente afirmó que era una locura que la gente cuestionara a su equipo.

Un empate sin goles ni chispa ante Cabo Verde sembró dudas sobre la capacidad de España para llegar hasta el final del torneo, pero la victoria 4-0, impulsada por el regreso de Lamine Yamal al once ​inicial, ha devuelto la ⁠confianza.

"Me parece una auténtica barbaridad dudar de este equipo, 33 ‌partidos consecutivos sin perder, me parece una barbaridad cuestionar ⁠a este equipo, que puedes un día ⁠bueno, menos bueno, regular, es el fútbol, es así, pero cuestionar de esta generación de futbolistas, tan jóvenes, con un recorrido excepcional, eso ⁠me parece injusto", dijo De la Fuente.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El técnico español afirmó ​el sábado que las críticas habían servido de ‌motivación a sus jugadores, y reiteró ‌ese punto tras la victoria.

"Nadie es insensible a la crítica ⁠y ellos estaban picados en su orgullo y su valoración porque no es la realidad. Este equipo puede hacerlo mejor, como ha demostrado", aseguró. "Pero de vez en cuando, estos comentarios les hacen también activarse ​y está ‌muy bien, porque este es un equipo con una generosidad, un compromiso, una entrega y una calidad excepcional".

Se habló mucho del desafortunado récord de Mikel Oyarzábal, que no tocó el balón durante 30 minutos contra Cabo Verde, pero el ⁠delantero español dio una asistencia y marcó dos goles en la primera parte contra Arabia Saudita.

Oyarzábal se convirtió en el segundo jugador en participar en tres goles en los primeros 25 minutos de un partido del Mundial desde que se llevan registros en 1966, tras el húngaro Laszlo Fazekas contra El Salvador en 1982.

"La gente que entendemos de fútbol lo tenemos ‌supervaloradísimo. Desgraciadamente, hay otras personas a las que no les causa tanto impacto. El impacto que tiene Mikel en el equipo, en la selección española, es brutal, seguramente como no hay otro futbolista en el mundo con esta incidencia".

"Creo que es un futbolista que puede marcar una historia en ‌el fútbol español excepcional, está en unos números bárbaros, así que lo celebro. Ojalá que seamos capaces de valorar tanto así lo nuestro", señaló.

España suma cuatro ‌puntos en el ⁠Grupo H, mientras que Arabia Saudita tiene uno tras dos partidos disputados por cada selección. Cabo Verde y ​Uruguay, ambos con un punto, se enfrentan más tarde el domingo.

El último partido de España en la fase de grupos será contra Uruguay el viernes.

Con información de Reuters