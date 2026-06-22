Fabián Fernández es el nuevo Secretario de Comunicación del gobierno de Milei

El jefe de Gabinete Manuel Adorni anunció que Fabián Fernández será el nuevo Secretario de Comunicación y Prensa del Gobierno Nacional, en reemplazo de Javier Lanari que dejó su puesto esta mañana. Fernández fue subsecretario de medios de comunicación del municipio de Lanús entre el 2015 y 2023, durante la gestión del intendente del PRO, Nestor Grindetti. Sus últimas actividades antes del ingreso al equipo de comunicación del Gobierno, fueron al frente del área de prensa, medios y comunicación institucional de YPF.

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