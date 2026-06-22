Le ganaron la carrera a EE.UU.: el país que integró la Inteligencia Artificial en el trabajo y bate todos los récords

El dato llega de un informe elaborado por el Instituto de Economía de la IA de Microsoft junto a especialistas del Banco Mundial, el MIT, el Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile (CENIA) y otras instituciones. En menos de tres años, alrededor de 1.200 millones de personas comenzaron a utilizar estas herramientas y actualmente una de cada cinco personas en el mundo, equivalente al 17,8% de la población, hace uso de sistemas de inteligencia artificial. El ritmo de expansión no tiene precedentes comparables en la historia tecnológica reciente.

Por qué gana un país pequeño de Medio Oriente

El resultado desafía el sentido común. ¿Cómo es posible que un país sin las grandes empresas tecnológicas de Silicon Valley lidere el ranking? La explicación la da Marina Bericua, directora de Asuntos Públicos y Legales de Microsoft CELA: "Pese a crear los modelos de frontera, Estados Unidos todavía va por detrás de líderes más pequeños. Esto habla de que los mejores ecosistemas de IA no están en los países más grandes, sino donde se alinean la política pública, la infraestructura y la educación".

En otras palabras, el liderazgo no se construye solo con modelos avanzados, sino con la capacidad de hacer que esos modelos lleguen al trabajo cotidiano de la mayoría de la gente. Emiratos Árabes combinó inversión en tecnología, estrategia gubernamental y formación educativa para lograrlo.

Asia acelera, y más rápido de lo que se esperaba

Otra de las tendencias que revela el informe es el crecimiento acelerado de varios países asiáticos, impulsado por la mejora en las capacidades lingüísticas de las herramientas de IA, que ahora procesan idiomas distintos del inglés con mucha mayor precisión. Los números son elocuentes:

Corea del Sur: crecimiento del 43%.

crecimiento del 43%. Tailandia: aumento del 36%.

aumento del 36%. Japón: expansión del 34%.

expansión del 34%. Mongolia, Irán, Laos y Turquía también registraron incrementos superiores al 30%.

La IA también dispara la productividad de los programadores

Otro hallazgo del informe corresponde al ámbito de la programación: durante los primeros meses de 2026, los git pushes, que permiten publicar cambios de código en línea, aumentaron un 78% interanual en todo el mundo. El dato sugiere que las herramientas de IA están reduciendo los costos y el tiempo necesario para desarrollar software, lo que a su vez abre la puerta a que más organizaciones y sectores puedan crear productos digitales propios.

En 2025, Estados Unidos alcanzó los 2,2 millones de desarrolladores de software empleados, lo que representa un crecimiento del 8,5% respecto al año anterior y constituye el nivel más alto registrado hasta la fecha. Lejos de eliminar empleos en ese sector, la IA parece estar generando más demanda de perfiles técnicos calificados, al menos por ahora.

Una velocidad de adopción sin precedentes

Con más de mil millones de usuarios en apenas tres años, la IA se perfila como una de las tecnologías con mayor velocidad de adopción de la historia reciente. Para ponerlo en perspectiva, internet tardó más de una década en alcanzar cifras similares. La pregunta que queda abierta es si los países que hoy van rezagados en el ranking, incluyendo buena parte de América Latina, van a poder acortar esa brecha antes de que la ventana de oportunidad se cierre.