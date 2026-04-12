El Chaqueño Palavecino causó emoción al homenajear a un emblema del folklore argentino ante una multitud

El Chaqueño Palavecino emocionó a los fans del folklore argentino.

El Chaqueño Palavecino encabezó la tercera edición del Festival Chango Nieto, evento que convocó a una gran concurrencia en el Parque del Bicentenario. La jornada funcionó como un tributo a la figura de Nieto, referente ineludible del folklore nacional, y contó con un clima marcado por la emotividad y el reconocimiento hacia el artista salteño.

El encuentro se desarrolló con acceso libre y gratuito, permitiendo que miles de asistentes participaran de una programación que integró a diversos exponentes del género. Además de la figura central, el escenario recibió a intérpretes como Facundo Toro, Canto 4 y Paola Arias, quienes contribuyeron a sostener el clima de tradición que caracteriza a esta cita cultural.

Bajo la consigna "Por amor a la gente", el festival ratificó su relevancia dentro del calendario artístico de la provincia de Salta. La presencia del Chaqueño Palavecino, sumada al recuerdo de su vínculo personal y profesional con el homenajeado, consolidó al evento como uno de los espacios de comunión más significativos para la música de raíz en la región.

Quién fue El Chango Nieto

Nacido en Campamento Vespucio, Salta, el 8 de abril de 1943, Carlos Alberto Nieto, conocido artísticamente como el Chango Nieto, se consolidó como una de las figuras fundamentales del folklore argentino. A lo largo de su extensa trayectoria, destacó no solo por su capacidad vocal como cantautor, sino también por su destreza como bombista, integrando el panteón de los intérpretes clásicos más populares del género.

Chango Nieto.

Nieto falleció en Buenos Aires el 31 de enero de 2008, dejando un legado que continúa vigente en la cultura popular. Su obra es reconocida por haber mantenido un equilibrio entre la tradición y la llegada masiva, convirtiéndose en un referente ineludible para las generaciones de músicos que lo sucedieron y un símbolo de la identidad sonora del noroeste argentino.

El Chaqueño Palavecino les mostró su día a sus seguidores

El músico difundió a través de sus plataformas digitales un registro audiovisual inédito que documenta su participación en la última edición del festival Serenata a Cafayate. El contenido permite visualizar la trastienda de una de las presentaciones más relevantes de su calendario artístico, ofreciendo una mirada detallada sobre los procesos internos de su equipo.

La pieza captura la totalidad del trayecto hacia los Valles Calchaquíes, incluyendo los preparativos técnicos y la convivencia de los músicos en las instancias previas a la actuación. Este material da una perspectiva poco habitual sobre la logística y la organización necesarias para un evento de tal magnitud.

Con esta iniciativa, el intérprete salteño busca acercar a su audiencia los aspectos menos visibles de su carrera profesional, resaltando la labor de su equipo de apoyo. El video funciona como un resumen documental de la experiencia en Cafayate, subrayando la importancia simbólica que este festival representa dentro de su trayectoria actual.