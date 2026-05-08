Surgió en River, va a jugar una final en Europa y no descartó un llamado de Boca: "Siempre"

Surgió en River, va a jugar una final en Europa y no descartó un llamado de Boca

Años después de vestir los colores de River Plate, un exjugador de la institución que está a pocas semanas de jugar una final continental en Europa dejó en claro que no descartaría un llamado de Boca Juniors. Se trata de Augusto Batalla, surgido del club de Núñez donde ganó títulos tanto en Reserva como en Primera y que en las últimas horas habló con TyC Sports. En sus declaraciones, aseguró que está dispuesto a vestir la "Azul y Oro", pero también llenó de elogios a Santiago Beltrán, quien hoy defiende los tres palos del "Millonario".

"Siempre digo que hay que escuchar a todo el mundo y analizar todas las propuestas que lleguen", aseguró en un principio el arquero del Rayo Vallecano de España que se aseguró un lugar en la final de la Conference League contra el Crystal Palace de Inglaterra. El próximo miércoles 27 de mayo en Austria, el elenco que milita en LaLiga irá por su primer trofeo internacional con el guardameta argentino como figura, quien no dudó en referirse a su futuro. Después de contenerle un penal a Julio Enciso en el cruce ante el Racing de Estrasburgo para clasificar al duelo decisivo del Viejo Continente, el nacido en Hurlingham no le cerró las puertas al "Xeneize".

Augusto Batalla sorprendió y no descartó atajar en Boca a pesar de su pasado en River

"Hoy es un poco difícil por estar en esta situación deportiva y tener una final tan cerca. Sí también es verdad que en su momento dije que en Boca y en Huracán no jugaría, pero si hoy en día que tengo un par de canas más y estoy un poquito más viejo el teléfono se lo atiendo a todo el mundo. Lo escucho, lo analizo y tomaré las mejores decisiones para mí, para mí carrera y mi familia", aseveró Batalla con respecto a la chance de atajar en el club de La Ribera.

Por otro lado, con respecto a Santiago Beltrán y su nivel en River aseguró que está feliz de que le vaya bien "porque se lo merece" y lanzó: "Está demostrando un montón de cosas que en su momento yo no pude". Por último, destacó que el joven guardameta del "Millonario" "tiene un futuro enorme y ojalá el fútbol y la vida lo puedan seguir acompañando como hasta ahora".

Los números de Augusto Batalla en su carrera

Clubes : River Plate, Atlético Tucumán, Tigre, Unión La Calera y O'Higgins de Chile, San Lorenzo, Granada y Rayo Vallecano de España.

: River Plate, Atlético Tucumán, Tigre, Unión La Calera y O'Higgins de Chile, San Lorenzo, Granada y Rayo Vallecano de España. Partidos jugados : 318.

: 318. Goles recibidos : 321.

: 321. Vallas invictas : 121.

: 121. Títulos: Copa Sudamericana 2014, Copa Libertadores 2015, Recopa Sudamericana 2016, Copa Argentina 2016 y 2017 con River Plate.

Augusto Batalla no descartó un posible arribo a Boca

Cuándo es la final de la Conference League en la que atajará Batalla con el Rayo Vallecano ante Crystal Palace: todo lo que hay que saber

El duelo por la gloria en el torneo continental tendrá lugar el próximo miércoles 27 de mayo del 2026 en el Red Bull Arena (Wals-Siezenheim) de Austria a partir de las 16 horas de nuestro país. El que consiga el triunfo alcanzará su primer título a nivel internacional. En el ámbito local, el Crystal Palace sólo cosechó una FA Cup y una Community Shield, además de los trofeos de Segunda (2) y Tercera División (1). El conjunto español, por su parte, ganó cinco, pero ninguno en la Primera.