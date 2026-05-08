La preocupación en el cuerpo técnico de Boca Juniors se transformó en urgencia tras confirmarse la gravedad de las bajas en el arco. Agustín Marchesín, quien llegó para aportar experiencia, sufrió una rotura de ligamentos que lo marginará de las canchas por el resto del año. A esto se sumó el reciente parte médico de Leandro Brey, quien sufrió un fuerte golpe en el último partido por Copa Libertadores y debió ser reemplazado por el tercer arquero, Javier García. Con este panorama complicado bajo los tres palos, la dirigencia que lidera Juan Román Riquelme se vio obligada a salir al mercado de pases con agresividad.

Walter Benítez es el nombre que más suena en las oficinas de Brandsen 805 para reforzar el arco en junio. Riquelme lo tiene como prioridad absoluta y, según informó Planeta Boca Juniors, el Xeneize sabe que cuenta con una ventaja estratégica para encarar la negociación.

La decisión del presidente xeneize de ir a fondo por un arquero no es caprichosa. La lesión de Marchesín y el susto reciente con Brey encendieron las alarmas en el club, que necesita sumar un arquero de jerarquía para afrontar un segundo semestre cargado de competencias.

La situación de Benítez en Inglaterra

El arquero surgido de Quilmes se mudó a la Premier League a principios de la temporada con la ilusión de ganarse un lugar en el Crystal Palace y entrar en la órbita de Lionel Scaloni para el Mundial 2026. Sin embargo, los planes no le salieron como esperaba.

Benítez apenas disputó 8 partidos en su actual destino y no logró consolidarse como titular. Esa falta de continuidad es precisamente la ventaja que identifica Riquelme: un arquero de nivel internacional que podría estar buscando una salida para recuperar protagonismo.

El factor que define todo

Más allá de la voluntad de Boca y de la buena relación que el club mantiene con el representante de Benítez, hay un factor determinante: saber si el arquero tiene ganas de volver al fútbol argentino. Si la respuesta es afirmativa, en el Xeneize le abren las puertas de par en par, tal como consignó Planeta Boca Juniors.

La ventana de transferencias de junio será clave para definir esta situación. Riquelme ya tiene claro que Benítez será el primer nombre al que llamará cuando se abra el mercado.

No solo Benítez: Rulli también gusta pero es muy caro

Además del arquero del Crystal Palace, en la carpeta de Boca aparece otro nombre con cartel europeo: Gerónimo Rulli. El guardameta del Olympique de Marsella gusta desde hace tiempo en la dirigencia xeneize, pero su incorporación parece muy difícil.

Según reveló el periodista Augusto César en Radio La Red, el club francés dueño de su pase solo lo dejaría salir por una cifra cercana a los 9 millones de dólares. Un monto que Boca no estaría dispuesto a desembolsar, lo que refuerza la posición de Benítez como objetivo principal.