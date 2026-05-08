River va con todo en Conmebol: apelará la expulsión de Beltrán tomando un caso de Libertadores

River Plate presentará un reclamo ante Conmebol por la expulsión de Santiago Beltrán y se aferra a antecedentes recientes en Copa Libertadores.

La victoria agónica de River Plate ante Carabobo por Copa Sudamericana dejó un sabor agridulce por la polémica expulsión de Santiago Beltrán. El club de Núñez considera que la decisión arbitral fue incorrecta y ya prepara una apelación formal ante la Conmebol, tomando con una referencia un caso que fue resonante en Copa Libertadores para que el arquero no sea sancionado.

La bronca en River por la expulsión de Beltrán sigue intacta pese al triunfo 2-1 conseguido en Venezuela. El portero, de 21 años, vio la tarjeta roja en una jugada que generó una fuerte polémica y que derivó en una inmediata reacción del cuerpo técnico encabezado por Eduardo Coudet.

El entrenador fue contundente una vez terminado el encuentro y dejó clara su postura: “No fue expulsión”. Esa declaración no quedó solo en una queja pública, porque, según informó este viernes ESPN, en las próximas horas el club avanzará formalmente ante Conmebol con el objetivo de revertir la sanción y habilitar al juvenil para el próximo compromiso internacional.

La jugada ocurrió cuando Beltrán salió lejos de su área para cortar el avance de Joshua Berríos. El arquero llegó tarde y cometió infracción, pero en River consideran que la acción nunca configuró una ocasión manifiesta de gol, argumento utilizado por el árbitro paraguayo Derlis López luego de revisar la jugada en el VAR.

Qué espera River antes de presentar el reclamo ante Conmebol

En Núñez entienden que la interpretación arbitral fue errónea y esperan acceder a los audios del VAR antes de oficializar la apelación ante el Tribunal de Disciplina de la Conmebol. La revisión tecnológica estuvo encabezada por Fernando López, también paraguayo, y será clave para reconstruir el criterio utilizado en la decisión final.

La dirigencia cree que existen fundamentos suficientes para pedir la anulación de la roja, ya sea por una interpretación equivocada de la intensidad de la infracción o porque no había una situación clara de gol. Aunque históricamente no resulta sencillo revertir sanciones disciplinarias en torneos continentales, en River sostienen que hay antecedentes recientes que abren una puerta para el reclamo.

Los antecedentes que ilusionan

Uno de los casos más citados por el club ocurrió en 2025 durante un cruce entre Flamengo y Estudiantes por Copa Libertadores. Gonzalo Plata había sido expulsado en el partido de ida tras una acción polémica, pero días más tarde la Conmebol consideró que existió un “error manifiesto” y anuló la sanción para que pudiera jugar la revancha.

Ese antecedente se convirtió rápidamente en uno de los principales argumentos internos para sostener la presentación de River Plate. Otro ejemplo importante aparece en la Libertadores 2018, cuando Dedé, defensor de Cruzeiro, fue expulsado frente a Boca Juniors tras un choque con Esteban Andrada que terminó con el arquero lesionado. Luego de la apelación del club brasileño, el Tribunal disciplinario decidió dejar sin efecto la sanción y el futbolista pudo disputar el partido de vuelta.

También permanece fresco el antecedente de Leandro Romagnoli en San Lorenzo. En la Copa Libertadores 2014, el mediocampista fue expulsado por una supuesta agresión y posteriormente el Tribunal aceptó el reclamo del club argentino para anular la tarjeta roja.

Con todos esos antecedentes sobre la mesa, River buscará convencer al Tribunal de Disciplina de la Conmebol de que la expulsión de Santiago Beltrán fue un error arbitral claro. La expectativa del club es conseguir una resolución rápida que permita contar con el arquero en el próximo compromiso de Copa Sudamericana, una competencia que se transformó en uno de los grandes objetivos del semestre.