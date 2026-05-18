El fin de una era en Netflix: el cierre de la ambiciosa adaptación de la obra de García Márquez

La segunda parte de la serie Cien años de Soledad, la adaptación de la novela de Gabriel García Márquez producida por Netflix, ya tiene fecha confirmada de estreno. La plataforma anunció que los nuevos episodios llegarán en agosto de 2026 y marcarán el cierre de una de las producciones latinoamericanas más ambiciosas de los últimos años.

La ficción fue filmada íntegramente en Colombia y vuelve a estar dirigida por Laura Mora, esta vez junto a Carlos Moreno. Según informó Netflix, la nueva entrega mantendrá el mismo enfoque visual y narrativo que caracterizó a la primera parte, estrenada en diciembre de 2024.

¿Qué se sabe de la segunda temporada de Cien años de Soledad?

La historia retomará los acontecimientos posteriores al Tratado de Neerlandia y mostrará una nueva etapa en la vida de la familia Buendía y del pueblo ficticio de Macondo. Entre los ejes principales aparecerán la llegada de Fernanda del Carpio, el desarrollo del ferrocarril y el crecimiento del negocio bananero, hechos que tendrán consecuencias decisivas para el destino del pueblo.

Netflix adelantó además que la serie profundizará en los conflictos políticos y familiares que atraviesan a varias generaciones de los Buendía, manteniendo elementos característicos del realismo mágico presentes en la novela original.

¿Cómo será la nueva entrega de Cien años de Soledad de Netflix?

La segunda parte contará nuevamente con Marleyda Soto en el papel de Úrsula Iguarán y Claudio Cataño como el coronel Aureliano Buendía. También se sumarán nuevos actores para interpretar personajes centrales en la etapa final de la historia.

La producción fue realizada por Dynamo y contó con el acompañamiento de la familia García Márquez durante el desarrollo del proyecto. Desde su estreno, la adaptación recibió una amplia repercusión internacional y se convirtió en una de las series latinoamericanas más vistas de Netflix.

La novela Cien años de Soledad, publicada originalmente en 1967, es considerada una de las obras más importantes de la literatura en español y relata la historia de siete generaciones de la familia Buendía en el mítico pueblo de Macondo.

Ficha técnica de la segunda temporada de Cien años de Soledad