Caza de la OTAN derriba dron ucraniano sobre Estonia; Kiev culpa a Moscú de dirigirlo hacia allí

Lugar donde se estrelló un dron cerca de la localidad de Kablakula, Estonia

Por Andrius Sytas ​y Janis Laizans

VILNA/RIGA, 19 mayo (Reuters) - Ucrania acusó el martes a Rusia de haber dirigido uno de ‌sus drones hacia el ‌espacio aéreo de Estonia, donde un avión de la OTAN lo derribó, en el último incidente transfronterizo que ha provocado un revuelo político en los países bálticos.

Letonia emitió el martes una primera alerta de amenaza aérea por la posible entrada de un dron en ​su espacio aéreo, ⁠indicando a los residentes cercanos a la frontera ‌con Rusia que permanecieran en sus casas, y ⁠se enviaron a la zona ⁠aviones de la Policía Aérea Báltica de la OTAN.

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Posteriormente, afirmó que no había encontrado pruebas de que un ⁠dron hubiera entrado en su espacio aéreo.

A continuación, ​declaró una segunda alerta de amenaza ‌aérea sobre dos condados fronterizos ‌con Rusia, lo que provocó un nuevo despliegue de ⁠aviones de combate de la OTAN.

"Rusia sigue desviando drones ucranianos hacia los países bálticos mediante el uso de su guerra electrónica", declaró el portavoz del ​Ministerio de ‌Relaciones Exteriores de Ucrania, Heorhii Tykhyi, en la red social X. "Pedimos disculpas a Estonia y a todos nuestros amigos bálticos por estos incidentes involuntarios".

También afirmó que Kiev no está utilizando el ⁠territorio letón ni el estonio para lanzar ataques con drones contra Rusia, algo que los países bálticos confirmaron.

"Nuestros objetivos militares legítimos se encuentran en Rusia; y utilizamos el espacio aéreo ruso para llegar a ellos", afirmó.

Las embajadas rusas en Estonia y Letonia no respondieron de inmediato a las ‌solicitudes de comentarios enviadas por correo electrónico.

Ucrania ha intensificado los ataques con drones de largo alcance contra Rusia, incluso en la zona del Báltico. Desde marzo, varios drones militares ucranianos se han adentrado en el espacio aéreo ‌de los países miembros de la OTAN Finlandia, Letonia, Lituania y Estonia, todos ellos fronterizos con Rusia.

Con información de Reuters