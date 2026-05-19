La Rioja analiza un esquema de financiamiento mixto para finalizar viviendas en ejecución: los detalles del proyecto

El sector de la construcción en La Rioja atraviesa un escenario crítico marcado por la fuerte paralización de la actividad, la caída en la ejecución de obras y el freno de nuevos proyectos, una situación que comenzó a impactar de manera directa sobre el empleo y la economía vinculada al rubro. Desde distintos sectores atribuyen este panorama a la decisión del Gobierno nacional de detener la obra pública en todo el país.

En este contexto, la Cámara de la Construcción de La Rioja propuso avanzar con un esquema de financiamiento mixto que involucre a empresas, al Estado provincial y a futuros propietarios como alternativa para reactivar el sector. Según estiman desde la entidad, actualmente existen entre 600 y 800 viviendas en ejecución paralizadas en distintos puntos de la provincia.

Cabe destacar que, en La Rioja, la caída de la actividad no muestra señales de recuperación y el sector de la construcción acumula 30 meses consecutivos, es decir, dos años y medio de baja sostenida en el empleo registrado, un indicador que refleja el deterioro prolongado del rubro en la provincia.

Propuestas frente a la paralización

Frente a este escenario incierto, la Cámara de la Construcción de La Rioja trabaja en una propuesta que presentará al Gobierno provincial con el objetivo de reactivar la finalización de viviendas en ejecución que quedaron paralizadas.

El presidente de la entidad, Héctor Spallanzani, en diálogo con Riojavirtual Radio, adelantó algunos lineamientos de la iniciativa y advirtió sobre el deterioro de las obras detenidas. “En la provincia de La Rioja hay entre 600 y 800 casas sin terminar. La idea nuestra es proponer un plan de terminación de esas viviendas, que se están deteriorando y que, si siguen paralizadas, después será mucho más costoso poder recuperarlas”, señaló.

Luego, el titular de la Cámara de la Construcción riojana profundizó en los lineamientos de la propuesta que será elevada al Gobierno provincial. “La idea es proponer un mix de financiación. Que las empresas financien una parte, que el futuro propietario pueda hacer un aporte inicial y que el Estado, a través del FONAVI que se recibe mensualmente, destine esos fondos”, detalló.

Spallanzani agregó que, una vez finalizada la construcción y entregadas las viviendas, los adjudicatarios comenzarían a abonar una cuota mensual con un monto a definir, con el objetivo de retroalimentar el sistema y garantizar su sostenibilidad en el tiempo.

Por último, el empresario habló del delicado momento que vive la construcción en la provincia. “Estamos en una situación muy crítica, y esto no pasa solo en La Rioja sino casi a nivel de todo el país. Otras cámaras de otras provincias nos cuentan que esta situación se da en todo el país. El sector nuestro en la provincia está totalmente paralizado”, se lamentó.