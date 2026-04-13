Fondos y obras paralizadas: intendentes riojanos se suman a la movilización nacional para reclamar fondos a Nación

Intendentes de La Rioja convocaron a una movilización hacia el Ministerio de Economía de la Nación para reclamar por la paralización de la obra pública y la retención de fondos, en un contexto de ajuste impulsado por el Gobierno de Javier Milei sobre las provincias. La medida, confirmada por dirigentes locales, advierte sobre el impacto directo en los municipios y está prevista para este martes a las 11 de la mañana.

La Federación Argentina de Municipios, que nuclea a más de 500 jefes comunales de todo el país, convocó a una movilización con el objetivo de entregar un documento al ministro Luis Caputo. En ese marco, intendentes riojanos se sumarán a la convocatoria para reclamar la devolución de fondos retenidos por Nación y advertir sobre el impacto en las arcas municipales, en un contexto en el que algunos jefes comunales incluso señalan dificultades para costear el viaje a Buenos Aires.

El planteo incluye tres ejes centrales: el envío de fondos retenidos, la reactivación de la obra pública y el reconocimiento del impacto del ajuste en las administraciones locales. Desde los municipios riojanos sostienen que son “la primera ventanilla de contención” ante la crisis social.

Municipios bajo presión económica

Se estima que al menos diez intendentes riojanos formarán parte de una columna que podría superar los cien jefes comunales de distintas provincias, en lo que se perfila como una de las principales demostraciones de fuerza municipal desde el inicio de la actual gestión nacional.

El intendente Jorge Salomón y el diputado Federico Sbiroli describieron un escenario complejo para los gobiernos locales, atravesados por la caída de recursos y la interrupción de obras. En ese marco, remarcaron la necesidad de una respuesta urgente por parte de Nación para evitar un deterioro mayor en la prestación de servicios y en la capacidad de contención social de los municipios.

Unidad política y proyección

Los dirigentes también destacaron el rol del gobernador Ricardo Quintela en la construcción de una estrategia política basada en la unidad del peronismo local, lo que permitió consolidar un esquema de coordinación entre intendentes. Según plantearon, esa cohesión se convierte en un capital político clave para afrontar el escenario actual y proyectar una agenda común más allá de los límites territoriales.

En el plano político más amplio, tanto Salomón como Sbiroli valoraron la articulación con el gobernador bonaerense Axel Kicillof, a quien señalaron como una referencia dentro del escenario opositor. Además, destacaron el rol de la FAM como espacio de gestión y vinculación internacional, con experiencias en países como España, Perú y Brasil para impulsar proyectos productivos, como el desarrollo de energías renovables en la provincia.

Con esta movilización, los intendentes buscan instalar en la agenda nacional la situación de los municipios y presionar por respuestas concretas frente a un contexto económico que, según advierten, golpea con mayor fuerza en el interior del país.