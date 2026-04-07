Los fondos nacionales enviados a La Rioja cayeron un 5,2% en términos reales: las consecuencias en la provincia

Las políticas económicas del Gobierno nacional arrastran a las provincias a una delicada situación. Esto se manifestó en La Rioja, cuando los recursos transferidos por el Estado nacional a la provincia mostraron una caída real del 5,2% en marzo, de acuerdo a un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal. El dato surge de comparar el incremento nominal de los envíos con el nivel inflacionario del mismo período.

El estudio señaló que, a nivel general, las provincias experimentaron una merma promedio del 4,3% en términos reales, al considerar la evolución de precios. En ese marco, el desempeño de La Rioja se ubicó por encima de ese promedio, lo que refleja un impacto más pronunciado en sus cuentas públicas.

Según el relevamiento, el crecimiento de la recaudación no logró acompañar la inflación interanual, que se aproximó al 33% en los últimos doce meses, lo que derivó en una contracción real de los ingresos y en una desaceleración del ritmo de expansión tributaria.

Una baja significativa de los ingresos

Aunque no se ubica entre las más perjudicadas del país, ocupó el puesto 14 en el ranking nacional de jurisdicciones afectadas. Frente a este escenario de dificultades financieras, el Gobierno nacional decidió implementar un esquema de adelantos de coparticipación con el objetivo de asistir a doce provincias.

Una de las administraciones que actualmente evalúa la posibilidad de acceder a estos fondos es la de La Rioja, encabezada por el gobernador Ricardo Quintela. Si bien las condiciones de esta asistencia financiera aún no fueron confirmadas formalmente, las expectativas oficiales brindan un panorama sobre su funcionamiento.

Se prevé que el financiamiento se otorgue con una tasa de interés cercana al 15%, lo que establecerá la devolución de los fondos para el segundo semestre del año en curso.

La ayuda de la provincia a los productores

El Gobierno provincia, en articulación con el INTA, avanza en el diseño de un seguro ganadero destinado a mitigar el impacto de las sequías en los productores del sur provincial. La iniciativa, que actualmente se encuentra en etapa de simulación técnica y financiera, propone la creación de un fondo específico de activación automática mediante el uso de imágenes satelitales.

Este sistema permitirá identificar las zonas críticas para brindar asistencia económica precisa, y así facilitar la compra de insumos y cubrir costos logísticos esenciales como el traslado de agua, mientras la provincia continúa paralelamente con sus campañas habituales de sanidad animal.

El principal desafío para la concreción del proyecto es garantizar su financiamiento, un aspecto crítico frente a la reducción de recursos nacionales destinados a las economías regionales. Para lograrlo, las autoridades evalúan modelos internacionales que contaron con el respaldo de organismos multilaterales como el Banco Mundial.