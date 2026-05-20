China dice que el control de tierras raras es legal y cooperará con EEUU en cuestiones "razonables"

Un bloque con el símbolo, el número atómico y el número másico del elemento itrio (Y) se muestra en esta ilustración

China colaborará con Estados Unidos en relación con las preocupaciones "razonables" sobre sus controles a la exportación de ‌tierras raras, según dijo ‌el miércoles el Ministerio de Comercio, en un comunicado en el que defendió que sus restricciones son legítimas y legales.

Introducidos en abril de 2025 como represalia por los denominados aranceles del Día de la Liberación del presidente estadounidense Donald Trump, los controles de Pekín siguen restringiendo las exportaciones de ciertas ​tierras raras y ⁠otros minerales, una cuestión que los funcionarios estadounidenses han reconocido ‌en repetidas ocasiones.

China acordó abordar las preocupaciones en ⁠torno a la escasez de tierras ⁠raras como el itrio y el escandio, así como de otros minerales críticos, durante la cumbre de líderes celebrada en Pekín ⁠la semana pasada, según informó la Casa Blanca ​el domingo.

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En respuesta a las preguntas sobre ‌ese comunicado, el Ministerio de Comercio ‌de China dijo que ambas partes habían debatido la ⁠cuestión y que estudiarían y resolverían "las preocupaciones razonables y legítimas de la otra parte".

"El Gobierno chino impone controles a la exportación de tierras raras y otros minerales críticos de conformidad ​con las ‌leyes y reglamentos, y revisa las solicitudes de licencias civiles que cumplan con la normativa", añadía el comunicado.

Emitidos con pocos días de diferencia, los dos comunicados reflejan un nuevo statu quo en el que ⁠Washington parece aceptar tácitamente las restricciones a la exportación. En contraste, hace seis meses, tras la cumbre de líderes celebrada en Busan, la Casa Blanca dijo que estas restricciones serían eliminadas.

OTRO ENVÍO DE ITRIO

La escasez ha sido más aguda en el caso del itrio, que se utiliza para proteger las palas de las turbinas ‌de los motores de los aviones o de las centrales eléctricas del calor extremo.

La cuestión de las tierras raras se destacó en el comunicado de la Casa Blanca del domingo y en una entrevista separada con el representante comercial de EEUU, Jamieson ‌Greer.

Los datos de la aduana china, también publicados el miércoles, mostraron una exportación de 10 toneladas métricas de óxido de itrio a EEUU ‌en abril, frente ⁠a las 60 toneladas de marzo.

Los envíos promediaron unas 30 toneladas al mes durante los 13 ​meses anteriores a la imposición de los controles, frente a las 8 toneladas registradas desde entonces.

Con información de Reuters