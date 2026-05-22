La Rioja avanza con un plan integral de obras viales en medio del deterioro y la paralización de rutas nacionales

Con el objetivo de mejorar el estado y la transitabilidad de rutas y caminos en toda la provincia, el Gobierno de La Rioja avanza con el Plan Integral de Vialidad Provincial, en un contexto marcado por el deterioro de la infraestructura vial y la paralización de obras nacionales bajo la órbita de Vialidad Nacional.

En ese marco, la Administración Provincial de Vialidad despliega maquinaria pesada y equipos técnicos en distintos departamentos riojanos para ejecutar tareas simultáneas de mantenimiento de calzada, limpieza de banquinas, enripiado, perfilado, desmonte y reacondicionamiento de accesos estratégicos. Según se informó, las intervenciones buscan garantizar la conectividad, mejorar la circulación y fortalecer la infraestructura vial en zonas urbanas y rurales de la provincia.

En los departamentos Capital e Independencia, las intervenciones se concentraron sobre la, donde se realizaron trabajos en la cantera de El Topón para la mezcla y carga de material destinado a distintos frentes de obra. Además, se ejecutaron tareas deen los tramos comprendidos entre Bajo Hondo, La Ramadita y Cristo Rey, incluyendo accesos hacia La Esperanza y sectores de Promas, La Ramadita y el paraje El Quemado.

A su vez, sobre la ex Ruta Nacional Nº 38 se avanzó con la reparación de badenes afectados por las lluvias entre avenida Ortiz de Ocampo y Talamuyuna Viejo. También se realizaron trabajos de limpieza de badenes y defensas, desembanque de arena en ríos y perfilado de calles en las zonas de Tanin, Los Herrera, Talamuyuna y Los Sanches. En paralelo, se completó la limpieza de cunetas y la reconstrucción de banquinas entre Los Herrera y Tanin.

En el ámbito urbano, las tareas incluyeron mejoras en calles de acceso y sectores internos de los barrios Néstor Kirchner, Chacras del Norte y Agrupación Gaucha. Además, se desarrollaron trabajos de perfilado y limpieza de predios en instituciones de Aminga y del SOEVP.

Además, en Villa Regina comenzaron trabajos de reparación de cunetas y enripiado en el tramo comprendido desde el final del asfalto hacia la zona de fincas, con el objetivo de mejorar la circulación y las condiciones de acceso en el sector productivo.

Trabajos en el interior de la provincia

En la región sur de La Rioja se desarrollaron tareas de recuperación de rutas, aporte de material y desmonte en el tramo Malanzán–Solca, mediante el despliegue de motoniveladoras, camiones y cargadoras. Además, en el corredor comprendido entre la Ruta Nacional Nº 38 y El Portezuelo avanzaron trabajos de recuperación de material y limpieza de sectores laterales.

Por otra parte, en el oeste provincial se realizaron tareas de limpieza de estanques en el distrito Pituil, junto con trabajos de poda y mantenimiento sobre el trayecto que conecta Hualco con Andolucas, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación y conservación de los caminos de la zona.

En tanto, en Vichigasta se realizaron tareas de perfilado y mantenimiento de caminos en la zona de parcelas, con el objetivo de mejorar la circulación y fortalecer la conectividad en áreas productivas.