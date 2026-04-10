Qué es Little Corea: el rincón coreano que crece en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: Patricio Pidal / AFV

En el barrio de Flores se encuentra Little Corea, el barrio coreano de la Ciudad de Buenos Aires. Esta zona fue la que recibió tiempo atrás a inmigrantes coreanos que llegaron con poco y nada, y desde abajo construyeron su pequeño "pueblo" en medio de la gran ciudad. Hoy, es un centro urbano donde se puede disfrutar de la gastronomía asiática y ver un poco más de cerca esta cultura, gracias a los templos que allí se ubican.

Un dato curioso y muy divertido, es que Little Corea es conocida por sus habitantes como "Baek-Ku" (que se pronuncia "pe ku"), lo que se traduce al español como "ciento nueve". Esto no es azaroso, sino que el nombre proviene de la línea de colectivos 109, muy popular entre los coreanos que necesitan llegar al Bajo Flores.

Cómo llegar a Little Corea y qué se puede hacer allí

Ubicado en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires, Little Corea o el barrio coreano se extiende principalmente sobre la Avenida Carabobo, entre los barrios de Flores y Parque Chacabuco. Llegar es sencillo, una de las opciones más directas es utilizar la línea E de subte y descender en las estaciones Varela o Medalla Milagrosa, desde donde se puede continuar a pie o en colectivo, como el 109.

El barrio coreano se ubica entre Flores y Parque Chacabuco.

En lo que respecta a la oferta cultural y gastronómica, esta última es el principal atractivo. En las calles del barrio coreano se pueden encontrar restaurantes tradicionales donde se pueden probar platos típicos como bibimbap, bulgogi o distintas variantes de ramen coreano. A esto se suman las panaderías, locales de comida al paso y supermercados especializados, como los del Barrio Chino, que ofrecen productos importados difíciles de conseguir en otros lugares de la ciudad. Para los interesados en la cultura K-pop, en los alrededores del barrio comenzó a surgir con fuerza cafeterías modernas y espacios de estética coreana.

De todas maneras, más allá de la comida, en el barrio coreano se puede disfrutar de la cultura asiática. En la zona hay templos e iglesias que se pueden visitar, siempre teniendo presente el respeto hacia una religiosidad muy diferente a la nuestra.

Ya sea para ir a comprar comida, maquillaje o visitar los templos, Little Corea es un lindo paseo para hacer, sobre todo, con amigos o en pareja. El fin de semana se presta como ideal, ya que no es tanto el tráfico que suele haber en la zona, que es una de las más transitadas de la ciudad.