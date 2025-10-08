El restaurante de CABA para comer sushi que combina arte y tradición que te transporta a Japón: dónde queda

El legado de Quique Yafuso se percibe en cada detalle: desde la selección de productos hasta la elaboración minuciosa de cada pieza de sushi.

En el corazón de Buenos Aires, existe un espacio donde la gastronomía japonesa se vive como una experiencia sensorial. Allí, cada plato es el resultado de años de dedicación, técnica y respeto por la tradición. Este restaurante, pionero en el arte del sushi en la ciudad, logra un equilibrio único entre historia, innovación y calidez porteña.

Un clásico que nació de la perseverancia

Hace más de dos décadas, Quique Yafuso y su hermana Mónica dieron forma a un proyecto que hoy es sinónimo de excelencia en la gastronomía japonesa. En tiempos de crisis económicas, ambos apostaron por abrir Haiku, en el barrio de Belgrano, y convertirlo en un punto de referencia para quienes valoran la autenticidad del sushi y los sabores nipones.

Desde entonces, Yafuso mantuvo una presencia constante en cada detalle: en la plancha, en la barra, en la selección diaria de los productos y en el cuidado del servicio. Esa entrega cotidiana transformó a Haiku en un espacio donde la tradición japonesa dialoga naturalmente con el espíritu porteño.

El resultado es un restaurante que no solo alimenta, sino que transmite una filosofía. La búsqueda del equilibrio, la dedicación artesanal y el respeto por los ingredientes son los pilares sobre los que se construyó su identidad.

La experiencia Haiku: tradición, técnica y hospitalidad

Haiku se consolidó como uno de los lugares más reconocidos de Belgrano para disfrutar del sushi y de los clásicos de la cocina japonesa. Su carta es un recorrido por distintas etapas del arte culinario nipón, desde las brochettes glaseadas con salsa teriyaki hasta las combinaciones más sofisticadas de piezas frescas y delicadas.

Entre las entradas, el yakitori sobresale por sus brochettes jugosas, glaseadas con una mezcla perfecta entre lo dulce y lo salado. En los combinados de sushi, cada pieza refleja un dominio técnico excepcional: sashimis de corte preciso, nigiris que respetan la proporción exacta de arroz y pescado, y rolls que fusionan lo clásico con toques contemporáneos.

Para quienes prefieren platos calientes, el teppanyaki de pescados mixtos es una de las estrellas de la casa. Servido humeante, acompañado de vegetales salteados, resume la esencia de la cocina japonesa: sabor, equilibrio y presentación.

Ubicado en Belgrano, Haiku invita a un viaje sensorial a Japón, con una carta que celebra el sabor, la armonía y la perfección en cada plato.

Pero más allá de la carta, lo que distingue a Haiku es su atención. El equipo de salón acompaña cada comida con explicaciones sobre los platos, recomendaciones y un trato cercano que hace sentir a cada visitante parte de una tradición compartida.

Dónde queda y por qué es una visita obligada

Ubicado en el barrio de Belgrano, Haiku es uno de esos restaurantes que resisten el paso del tiempo sin perder autenticidad. Su ambiente íntimo y cuidado, junto con la calidad de su propuesta, lo convierten en una parada obligada para quienes buscan una experiencia de gastronomía japonesa de alto nivel.

Cada rincón del lugar refleja una atmósfera serena, donde la madera, la luz tenue y la disposición del espacio invitan a disfrutar sin apuro. No es solo un restaurante para comer sushi, sino un destino donde cada visita se transforma en un viaje a Japón, guiado por el sabor y la dedicación artesanal.

Un homenaje vivo a la tradición japonesa

Haiku no es solo un exponente de la gastronomía nipona en Buenos Aires, sino un homenaje a la perseverancia y al arte culinario transmitido de generación en generación. Con más de 25 años de historia, sigue siendo un clásico vigente, donde el sushi y los platos tradicionales se preparan con la misma pasión que en sus comienzos.

La combinación de técnica, servicio y respeto por la cultura japonesa hacen de este restaurante un emblema porteño que invita a viajar sin salir de la ciudad.