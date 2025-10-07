Descuentos y combos exclusivos de sushi para este finde largo de octubre: uno por uno.

Llega el tan esperado fin de semana largo del 10, 11 y 12 de octubre y SushiClub lo festeja con promociones especiales. La famosa cadena de sushi ofrecerá descuentos y combos exclusivos en toda su carta. Ya sea que estés organizando una cena con amigos, una cita romántica o simplemente quieras disfrutar de unas piezas con mucho sabor, a continuación te contamos, una por una, cuáles son las promociones que estarán disponibles.

Descuentos y combos exclusivos en SushiClub: 10, 11 y 12 de octubre

Con motivo del feriado en conmemoración por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural que se traslada al viernes 10 de octubre, SushiClub ofrecerá promociones en todos sus puntos de venta durante este día, el sábado 11 y domingo 12. Vale aclarar que las promociones varían dependiendo de si la compra es en Salón o Deli&Take.

Quienes compren en salón tendrán combos exclusivos durante el fin de semana largo.

Para quienes elijan concurrir a los salones, desde el viernes 10 hasta el domingo 12 de octubre inclusive, los clientes que realicen una reserva anticipada accederán a un 15% de descuento en toda la carta. Este beneficio es acumulable con Galicia Éminent (25% de ahorro) y con promociones de CLN/Clarín/Sport Club/BONDA (20%), pero no con otros beneficios o menús especiales vigentes. En cambio, para quienes pidan delivery, SushiClub tiene preparado dos combos para disfrutar en pareja. Entonces, durante el fin de semana largo, a través de Deli&Take, se podrán elegir entre las siguientes opciones:

SushiClub ofrecerá descuentos especiales a quienes compren por delivery.

El Combo Pareja , por sólo $60.000, invita a comenzar con una entrada a elección (dupla de arrollados o langostinos crujientes), seguido de un Combinado SushiClub y un Combinado Roll&Roll, de 15 piezas cada uno.

El Combo XXL, por $68.000, eleva la propuesta con la exquisita dupla de arrollados, un Combinado SushiClub de 15 piezas, un Combinado Roll&Roll de 15 piezas y el cierre dulce perfecto con un postre a elección entre el cremoso cheesecake o la tentadora Lujuria de Chocolate.

Es importante destacar que esta promoción es válida exclusivamente en pedidos realizados en el canal online de Deli&Take y es acumulable únicamente con el 25% de ahorro Galicia Éminent (con reintegro). Una vez aclarado eso, solo resta esperar a que llegue el fin de semana largo del 10, 11 y 12 de octubre, levantar el teléfono o dirigirse a una de las sucursales de SushiClub, y disfrutar de los mejores combos y cajas de piezas repletas de sabor oriental. Sin duda alguna, un planazo de finde XL.