El secreto chino para recuperar el cabello maltratado y seco: con solo 4 ingredientes caseros.

Hay una mascarilla casera con muy pocos ingredientes que muchas personas en China usan desde hace años para tener un cabello sedoso, cuidado y con mucho brillo. Lo mejor de todo es que se prepara solamente con cuatro ingredientes que seguramente tenés en casa.

Existen muchas mascarillas que, con simples ingredientes caseros, pueden ayudarte a recuperar el cabello y dejarlo saludable. Esta mascarilla se prepara a base de avena, un ingrediente milenario conocido por sus múltiples propiedades para el pelo y la piel.

"El secreto de los chinos para tener el pelo liso, largo y con un brillo espejo es esta mascarilla es 100% casera. Ya no necesitarás queratinas ni más químicos en tu cabello. Con solo 4 ingredientes, te voy a enseñar a prepararla para que transformes tu cabello", asegura la dueña de la cuenta de TikTok Receta Ancestral.

En este sentido, señala que esta "es una de las mezclas más poderosas para aportar hidratación profunda. Lo mejor es que podés utilizarla si tenés cabello liso, rizado o afro". "Tu cabello quedará hermoso y con un brillo espejo", añade.

Mascarilla casera para un pelo liso y recuperado

Ingredientes

1 taza de agua.

5 cucharadas de avena.

2 cucharadas de miel.

1 cucharada de aceite de oliva.

Extra: 2 cucharadas de cualquier mascarilla para el pelo.

El paso a paso