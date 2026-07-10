Demanda masiva contra Flybondi: cómo sumarse al amparo colectivo por cancelaciones

La gran crisis que atraviesa Flybondi desde hace meses ahora tiene un nuevo capítulo. A las denuncias de sus exempleados por atrasos en pagos de retiros voluntarios e indemnizaciones se sumó un amparo colectivo impulsado por un grupo de pasajeros afectados por las recurrentes cancelaciones de vuelos en la compañía. Exigen la devolución de pasajes cancelados por los que aún no recibieron dinero.

"¿Flybondi canceló tu vuelo y nunca te devolvió el dinero de tu pasaje? No sos el único. Y no tenés por qué resignarte", dice un posteo que compartió Vuelo Tarde, un sitio de abogados especialistas en reclamos aéreos y contra agencias de viaje.

Según se explicó en el aviso, se trata del "primer amparo colectivo contra Flybondi", el cual tiene el objetivo de "defender a todos los pasajeros que fueron víctimas de cancelaciones masivas" y que "nunca recuperaron el importe abonado o recibieron respuestas insuficientes".

"Miles de personas atravesaron la misma situación: vuelos cancelados de un momento para otro, viajes frustrados, vacaciones arruinadas, compromisos perdidos y, además, la negativa o demora injustificada en la devolución del dinero", indica el texto.

En el aviso de la iniciativa, que es promovida por Vuelo Tarde y el estudio jurídico Montoya & Asociados, se informan las vías de contacto para que los usuarios se comuniquen con los especialistas, quienes analizarán cada caso. "Cuantos más pasajeros nos unamos, mayor será la fuerza del reclamo", se agregó.

La pésima estadística

De acuerdo con las estadísticas del sitio failbondi.fail, durante 2026 Flybondi canceló más del 20% de los vuelos que tenía programados. En total, había previsto realizar 10.204 servicios, de los cuales suspendió 2.081.

Con ese nivel de cancelaciones, la compañía se ubica muy por encima del resto de las aerolíneas que operan en el país. En el mismo período, Aerolíneas Argentinas registró una tasa de cancelación del 0,9%, mientras que JetSmart, su principal competidora dentro del segmento low cost, alcanzó el 1,2%.

Si sólo se mide desde el 1 de abril, la situación se agrava aún más: Flybondi canceló el 36% de sus vuelos desde esa fecha.

La crisis de la empresa

Hace apenas dos semanas se conoció que extrabajadores de Flybondi iniciaron un reclamo por deudas en pagos de indemnizaciones y retiros voluntarios, una situación que se sumó a los problemas de la flota y las suspensiones de empleados, que comenzaron a principios de junio.

"Hay compañeros atravesando situaciones económicas, de salud y familiares muy difíciles, esperando cobrar un dinero que fue acordado formalmente, que resulta fundamental para nuestro sustento y que, además, nos corresponde", indicaron en un comunicado ex empleados de la low cost.

Según se explica en el texto, son cientos de ex trabajadores que sellaron desde marzo acuerdos de retiro voluntario y desvinculaciones "ante escribano público" por los que aún no han recibido "los pagos comprometidos". "Hoy, después de meses de espera, seguimos sin respuestas concretas. Irónicamente, la única información que recibimos es que 'no hay información'. Detrás de cada caso hay personas y familias", advirtieron.

Los ex empleados de Flybondi, envuelta en constantes problemas operativos, cancelaciones y quejas, plantean que "durante años" dedicaron su "compromiso y profesionalismo" en la que empresa creciera y esperan que se cumpla lo firmado. "Necesitamos respuestas. Necesitamos certezas. Necesitamos que se cumpla lo acordado", apuntaron.