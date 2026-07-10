Webber, representante de Piastri, califica de "ficción" las especulaciones sobre futuro del piloto

El ​representante de Oscar Piastri, Mark Webber, desmintió como pura ficción los rumores ‌persistentes que ‌sugieren que el piloto australiano de McLaren podría intercambiar su puesto con Max Verstappen, de Red Bull.

El ingeniero de carrera del tetracampeón mundial, Gianpiero Lambiase, ya ha firmado un acuerdo para incorporarse ​a McLaren cuando ⁠su contrato se lo permita, a ‌más tardar en 2028, y ⁠el piloto neerlandés no ⁠está contento con el rendimiento de Red Bull.

Se sabe que Verstappen tiene una cláusula ⁠de rescisión en su contrato y ​los medios siguen vinculándolo con ‌McLaren, a pesar de ‌que el equipo haya afirmado estar ⁠satisfecho con la actual pareja formada por Piastri y el vigente campeón del mundo, Lando Norris.

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"Tengo un contrato ​en vigor, ‌múltiples garantías de que el equipo está muy contento conmigo y yo estoy muy contento con el equipo", declaró Piastri en el ⁠Gran Premio de Gran Bretaña del pasado fin de semana.

Verstappen se retiró de esa carrera tras sufrir un accidente y afirmó que el alerón trasero de su bólido era "súper peligroso", lo que avivó aún más ‌las especulaciones sobre una posible ruptura dentro del equipo.

Webber declaró a Racer.com que Piastri tiene contrato con McLaren "en un futuro previsible".

"Los rumores de que está presionando para marcharse ‌son una tontería", comentó el expiloto de Fórmula Uno.

"Se han escrito muchas historias inventadas ‌sobre él ⁠y otros equipos (...) McLaren ha dicho en repetidas ocasiones que lo ​quiere a largo plazo y Oscar está centrado en eso", señaló.

Con información de Reuters